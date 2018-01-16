無獲利也能上市櫃 金管會預計Q1鬆綁

2018-01-16 20:03 中央社 台北16日電



金融監督管理委員會主委顧立雄表示，金管會正研擬推動多元上市櫃條件，讓企業未來掛牌，不用以獲利為條件，只要淨值或市值符合一定門檻時，就可申請上市櫃，預計第1季完成。

顧立雄今天出席2018投資台灣高峰論壇時表示，金管會正研議多元上市櫃掛牌條件，不以獲利為申請上市櫃的門檻，即當企業淨值或市值達一定門檻，就可申請掛牌，預計第1季完成，而這樣的條件主要還是吸引電商類的企業掛牌。

金管會證期局副局長張振山表示，多元上市櫃條件將與現行的上市櫃條件並行，沒有限制新創產業才能適用多元上市櫃條件，即企業只要符合上市櫃條件的其中一個情境就可申請掛牌。

張振山說，多元上市櫃條件讓具一定市值或淨值，且具有穩定營收及現金流量的企業，可以不用以獲利條件申請上市櫃。證交所規劃的多元上市條件為當企業實收資本額達6億元且市值達50億元時，就可申請掛牌，櫃買中心則是以淨值6億元為條件。

張振山表示，為因應企業趕在第1季底去年財報出爐後，增資案的陸續送件，證交所及櫃買中心將儘速修正相關規章，預計於第1季完成，以利推動潛在優質企業進入我國資本市場。

另外，對於今年企業IPO(首次公開發行)家數目標，顧立雄先前訂下上市、上櫃各30家，興櫃35家，若外加去年考慮匯率因素遞延掛牌的企業，則整體IPO家數會破百家。

顧立雄表示，IPO家數若納入可望登錄興櫃的40家後，「上百家不是太大的問題」，但現在主要是在上市、櫃的部分，期許證交所、櫃買中心對金管會訂立的KPI(Key Performance Indicator)績效評鑑機制可以加把勁，金管會當然是希望KPI訂了，就可以達標。