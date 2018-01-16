都更全面啟動 住都中心預計7月掛牌

2018-01-16 18:30 中央社 台北16日電



內政部次長花敬群今天表示，都更今年可說是全面啟動，包括危老案例重建，都更條例期望上半年完成立法，國家住宅及都市更新中心7月就要正式掛牌，從政府到民間全面動起來。

內政部今天起主辦為期2天的「都市更新國際研討會」，內政部次長花敬群在綜合座談時表示，今年都更的意義有別於過去，去年通過「都市危險及老舊建物加速重建獎勵條例」，從政府到民間可視為全面啟動。

花敬群指出，都更條例在上個會期尚未逐條審查完成，期望上半年就會完成立法。政府也正籌設行政法人專責機構「國家住宅及都市更新中心」，條例預計這個月就可以三讀通過，預計今年7月正式掛牌。

花敬群說，感謝六都積極的配合都更推動，新北市與高雄都在搶第一個核定危老申請案件，新北市在去年11月成為全國第一個案例的縣市政府。

花敬群表示，今年危老案例持續開始受理，現在還有7個案子核定中，也就是從危老條例通過以來，在短短兩個月裡，已經有9個案子可順利推動，都更動能已經起來。

他強調，都更條例實施20年來，1年平均2000戶的都更，被視為效率不高，未來要以50倍速度快轉，目前1個月就有105個社區完成危老評鑑，內政部也設定目標為，今年度將執行500件危老重建案。