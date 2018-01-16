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續拚智慧機械新南向 經部億元廣宣

2018-01-16 18:31中央社 台北16日電

經濟部國際貿易局今天表示，配合智慧機械推廣方案，今年成立海外推廣計畫，將針對印度、印尼、越南及泰國4個重點市場，投入約新台幣1億元經費，以參展、媒體廣宣等活動，宣傳台灣實力。

為配合新南向政策，貿易局列出今年6大重點工作，包括擴大辦理台灣形象展、洽邀全球買主來台採購及新南向市場賣主來台推廣產品、加強與海外電商平台合作、協助5+2產業推動作法、推動台日企業共同拓展第三國市場、排除新南向市場貿易障礙。

針對在許多國家都具有相當商機的智慧機械方面，貿易局貿易發展組長何麗芬指出，台灣智慧機械具有值得推廣的實力，重點是該如何讓海外買主知道台灣有這樣的產品與服務，因此貿易局今年成立智慧機械海外推廣計畫，將在印尼、印度、越南及泰國等4個重點市場參與國際知名展覽，舉辦產業交流會、媒體廣宣等活動，提升國際曝光度。

貿易局長楊珍妮表示，這項計畫經費將近新台幣1億元。

楊珍妮並表示，經濟部長沈榮津指示，今年一定要推動產業升級，其中幫助廠商外銷將是一大重點，因此今年工作重點將放在行銷、廣宣上，透過中華民國對外貿易發展協會的大數據中心，可協助貿易局及廠商找出各產業的重點潛力市場。

外貿協會祕書長葉明水說明，外貿協會的大數據中心去年已經協助醫材、機械、工具機、手工具等16個公協會進行數據分析，找出潛力市場、分析競爭對手出口情勢等資訊，如醫材公會經數據分析後，找出越南與印度等重點市場，工具機則將目標放在越南、泰國及馬來西亞等國。

透過大數據分析，貿易局今年的海外廣宣工作將更聚焦。貿易局去年首次委託中華民國對外貿易發展協會在新南向國家舉辦台灣形象展，楊珍妮表示，今年將加強依各國家城市特性擬定展覽主軸。

葉明水說明，明年預定在印尼、印度、越南、泰國及馬來西亞辦理形象展，其中印度及泰國是首次辦理，印度部分將配合印度總理莫迪政策，將重點放在綠能及智慧城市上。葉明水指出，莫迪目標建立100個智慧城市，因此形象展會帶著台灣系統廠商去推廣，綠能部分則包括儲能、創能及相關環保設備、產品等。

泰國部分因當地政府正在推動工業4.0，智慧運輸、智慧醫療、智慧機械等都是重要主題，此外，因泰國政府相當重視推動食品產業升級，都有助台灣的食品機械、設備搶攻商機。

智慧機械泰國印度

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