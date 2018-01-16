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KPMG論壇 探討企業與社企如何共創價值

2018-01-16 17:07中央社 台北16日電

產官學代表及企業領袖今天在安侯建業（KPMG）主辦的論壇表示，企業社會責任觀念興起，社會企業被視為解決社會與環境問題的最佳營運模式，但仍有賴主流企業資源投入，並有創新思維，創造價值，讓營利與公益不再扞格。

安侯建業聯合會計師事務所今天舉辦「2018 KPMG社創高峰論壇：社會創新綜效進行曲」，邀請產官學代表及企業領袖，以辨別並創造社會新機會為出發點，探討企業永續策略與社會創新整合的趨勢、建構社會創新模式的合作網絡、擘劃企業社會創新的發展藍圖與行動，以及企業與社企如何共創價值等議題。

安侯企業管理顧問公司董事總經理曹坤榮表示，面對國內外經濟發展變遷快速、環境與社會面的風險逐漸擴大的挑戰下，企業應從核心本業出發，共同思考社會創新方針。其中，社會企業已被政府及投資機構視為解決社會與環境問題的最佳營運模式，為此，安侯建業致力於將主流企業的資源引入社會企業，期能謀求更大社會福祉。

民進黨立委余宛如表示，她在社會企業領域耕耘10年，催生台灣第一個公平貿易企業，過程中也曾被質疑，但隨著政府部門與主流企業陸續投入，公平貿易的社會價值逐漸被接受，例如台北101就成為公平貿易的地標，台北市更成為華語地區第一個公平貿易城市。她認為，企業應思考永續發展策略，找出公司未來價值，進而發揮更多的社會影響力。

安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠表示，近年來企業社會責任成兵家必爭之地，面對接踵而來的各種環境挑戰，如何找出永續發展方向，有賴社會企業、主流企業、社會大眾、民間組織及政府各方逐漸建立起合作橋梁，在各類重大議題上更紮實地共創綜效。

黃正忠指出，以往企業強調營收、獲利，但在獲利創新高的同時，外界會關注企業所創造的價值，是否有分享社會與利害關係人，也是投資機構用以評價該企業是否符合企業社會責任的指標。因此主流企業投入社會創新，不僅能解決社會棘手的問題，還能改變企業形象、提升營運效能、拓展新市場，進而創造共享價值。

社會企業公平貿易

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