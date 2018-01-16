國貿局：今年出口成長率估約5.51% 不到去年一半

2018-01-16 16:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張為竣 ╱即時報導



經濟部國際貿易局表示，今年出口成長率預估為4.07%至5.51%，較去年出口成長率13.2%大幅下修，而行政院主計總處、台經院、中經院日前公布的預估值介於3.65%至4.51%，同樣較去年出口表現減少許多。

國貿局表示，受惠於國際景氣、原物料價格續漲、全球對半導體需求增溫，使得電子零組件、資通訊產品、基本金屬、機械及塑化產品出口皆兩位數成長，去年整體出口成長率13.2%，進口成長12.6%，創7年以來最大增幅。

國貿局指出，聯合國、世界銀行、經濟合作暨發展組織、國際貨幣基金等國際預測機構，皆普遍認為今年全球景氣穩定成長。

對於預估出口成長率4.07%至5.51%，低於去年，國貿局表示，今年出口情勢依然穩健，但仍有美國政策走向、中國大陸經濟狀況、國際原物料走勢、英國脫歐進展、地緣政治紛擾等不確定因素。

國貿局表示，去年英國占出口比率只有1.2%，但英國與歐盟談判進程的發展情勢，會間接影響全球，也會間接影響到台灣的經貿關係，不是短期就會影響。

國內機構去年底預測的出口成長率，主計總處4.51%、中經院4.25%、台經院3.65%，皆與國貿局的預測相去不遠。

台灣去年出口金額3173.9億美元、年增13.2%，進口2595.1億美元、年增12.6%，出超578.8億美元，年增16.3%。