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法規加速鬆綁 陳美伶：沒有禁止就可以做

2018-01-16 15:21中央社 台北16日電

國發會主委陳美伶今天表示，過去法規未能去管制化，形成「把帽子拿掉，衣服沒有換」的情況，為加速法規鬆綁，本次著重將正面表列改為負面表列，即法律沒有禁止就是可以做的。

2018投資台灣高峰論壇今天登場，國家發展委員會主委陳美伶指出，她在去年9月8日接下國發會主委前其實有點猶豫，畢竟她不是學經濟的，但看了國發會的組織改造後，認為國發會不應該只是過去經濟建設委員會以及研究發展考核委員會兩個單位的單純合併，應該擘畫台灣在21世紀應有的發展面向。

陳美伶定位國發會必須具備三要件，首先，要有宏觀的願景，國發會過去在經建會時代被視為小內閣，然而，如今國家發展不只要有經濟建設，還要符合國際趨勢，具備聯合國所要求的包容性成長，讓台灣可以全方位向前邁進。

其次，有強大的執行力，陳美伶表示，再美好的計畫，如果沒有好的執行力，其實一切都是空的，也因此，過去才會開玩笑說政府擬定計畫就是「桌上畫畫、牆上掛掛，然後就不見了」，這凸顯了執行力的重要性。

第三，國發會必須接地氣。陳美伶說，過去國發會只在台北辦公室審核計畫，現在她要求國發會一定要走到第一線了解各項計畫，且行政院以拚經濟為發展目標，國發會作為專案幕僚，一定要去盤點台灣經濟目前面臨的問題，如加速投資台灣專案會議已召開7次會議，討論超過20個議案，逐步解決台灣的問題。

陳美伶談到她與企業見面時，企業表達台灣法規綁得太緊了，使得投資面臨很大的障礙，且令她訝異的是，法規鬆綁從她自民國69年擔任公務員開始推動，迄今大家還是覺得法規造成了障礙。

陳美伶表示，她從戒嚴、解嚴到政黨輪替，都在從事法制工作，而過去法規鬆綁之所以未能成功，主因台灣法規仍處於管制心態，即使解嚴了，也只是把法規上的動員戡亂時期文字拿掉，實際上還是認為政府管得多，才是最好的政府，也因此，法規未能去管制化，形成了「把帽子拿掉，衣服沒有換」的情況。

陳美伶說，為加速法規鬆綁，國發會將透過「由下而上」、「由外而內」、「時間控管」3原則推動，且本次的法規鬆綁著重於將正面表列改為負面表列，也就是，法律沒有禁止的，就是可以做的。

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