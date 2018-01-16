國發會主委：印鑑打卡鐘落伍 應淘汰

2018-01-16 12:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



國發會主委陳美伶今天出席「2018投資台灣高峰論壇」時表示，「用印鑑」和「打卡鐘」等問題，都是落伍的，需要淘汰和調整。

陳美伶說，因為現在已經電子化了，為何只相信一顆印章，不相信本人站在你面前？所以印鑑制度需要檢討；打卡鐘也是，過去企業因為勞基法，必須設置打卡鐘，未來只要勞資協商好，可以不用設置打卡鐘。