國發會主委：這三個法律 最顧人怨

2018-01-16 12:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



國發會主委陳美伶表示，實際走訪企業之後發現，最顧人怨的三個法律分別是採購法、環評法和勞基法，尤其是環評法一再延宕投資，這些法律法規都需要再修改，公務員擔心圖利，凡是先看條文，條文沒說的都不敢做，她希望未來的原則是，法律沒有禁止的就是可以做的，法規應該從正面表列轉向負面表列。

陳美伶今天上出席「2018投資台灣高峰論壇」，她表示，2017全球競爭力報告，我國整體排名第15算是不差，法規相關指標落到35名，鼓勵外國人投資是79名，顯示我國現有法規對經濟產生障礙。

陳美伶說，她去接觸各界企業人士，聽到埋怨最多的三個法律分別是，第一採購法，第二環評法，第三勞基法；大家都認為這三個法規對我國產業發展影響最大。

陳美伶表示，這三個法都有共通性，就是「一套衣服讓所有產業穿」，法規是剛性的，沒有彈性和機動性，但是不管胖瘦，所有企業適用一樣的法規。

陳美伶說，採購法立意良善，但把工程採購、勞務採購等都放一起，讓採購法防弊重於興利，有些子法和函釋在她的角度看，已經逾越母法，母法沒那麼嚴格，但是公務員擔心圖利，一定要嚴格執行。環評法的不確定性，則一再延宕我們的投資案。現在是科技社會，工作型態改變，勞基法無法適應百業，防弊重於興利，讓公務員站在防弊角度執行法令，如何讓投資能加速？

陳美伶說，這些法規都要調整修正，以勞基法來說雖然已修正，但行政院長賴清德交代，還要再修到成為適合百工百業的勞基法。