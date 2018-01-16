林全接東洋董座 點燃生技股反彈續航力

2018-01-16 12:14 中央社 台北16日電



生技類股近來利多頻傳，加上跌深吸引買盤轉戰，新藥股在浩鼎領軍下強勢反彈，前行政院長林全出任台灣東洋新任董事長更為生技業帶來強心劑，點燃生技股反彈續航力。

前行政院長林全接掌台灣東洋藥品董事長，期許帶領東洋團隊邁向國際化，打國際盃，生技產業全面叫好，認為以林全在小英政府智庫的重要性，對生技產業未來環境發展將有正面效應。

台股站穩萬點超過7個月，指數頻頻創高，生技股則弱勢整理近2年，以浩鼎為首領跌的新藥股最弱勢，浩鼎從2015年12月18日的歷史高點755元下跌至2017年12月8日的135元，整整2年時間弱勢回檔修正，跌幅高達82%，壓抑台股生技股近2年表現。

2018年元月生技股的春燕悄悄報到，在冠科獲國際大廠高價收購激勵下，生技股才開始重獲市場目光，人氣逐步加溫，包括高獲利、醫美保健、醫材再到新藥及學名藥各有表現，最弱勢的新藥股在浩鼎領軍反彈帶動下，也開始展開跌深反彈行情。

林全的加入是否能為生技股引來真正的春燕，還有待觀察，不過顯然為產業及市場的信心度都大大加分。

生技類股今天持續反彈格局，東洋股價以跳空大漲7元，107.5元開出，早盤股價最高來到109元，漲幅達8%，碰觸到前波高點109元，表現亮眼。其它包括引進富爸爸鴻海集團的樺漢入股的鈺緯及優盛、合世、台微體都亮燈漲停，浩鼎、中裕、智擎、景岳、益安、高端疫苗、佰研、中化生、美時、醣聯、瑞基、訊聯、健喬、東生華、懷特等都有2%以上漲幅，類股全面紅通通，帶動上櫃生技類股漲幅逾1.6%，居類股之冠，上市生技股幅也有0.63%，表現相對亮眼。