行政院拚經濟 賴清德盼鼓勵投資帶動加薪

2018-01-16 11:18 中央社 台北16日電



行政院長賴清德表示，政府在鼓勵新創投資上，最關鍵的就是法令鬆綁。 圖／本報資料照片 分享 facebook 2018投資台灣高峰論壇今天登場，行政院院長賴清德表示，若投資不足，經濟就會成長動能不足，進而使得薪資提升受限，因此，發展經濟是行政院最重要的工作，而發展經濟最核心的就是鼓勵投資。

賴清德表示，他接任行政院院長後，親自主持加速投資台灣專案會議，專案會議做了三件重要的事，首先、排除投資障礙，解決土地、水、電、人才、人力等問題；其次、勞動僵硬制度的鬆綁，建立有彈性的勞動體制，不僅保障了勞工權益，並提供勞資合作空間，讓大家一起拚經濟；第三，建立提供投資標的的平台。

賴清德說，台灣不欠資金，不僅銀行體系有超過新台幣10兆元的資金在尋找投資標的，另外，保險業也有20兆元的資金，而高達7成投資海外，因此，在這種環境下，行政院成立投資平台提供投資標的。

賴清德表示，投資平台與台灣建設、經濟發展結合，其中，最重要的就是前瞻基礎建設的推動，立法院已通過前瞻計畫經費與期程，以4年4200億元為一期，即每年約可投入1000億元，除了希望透過前瞻基礎建設的推動解決台灣下一階段基礎建設需求外，並帶動投資，由公部門帶動私部門投資，推動台灣經濟發展。

另外，賴清德也表示，政府在鼓勵新創投資上，最關鍵的就是法令鬆綁，如金融監督管理委員會、經濟部、財政部等部會都有多項鬆綁，此外，政府鼓勵新創投資也在立法院獲得支持，如產創條例的通過，還有公司法的修法、金融監理沙盒的通過，政府種種措施目的就是要建立對新創產業的友善投資環境，助新創產業一臂之力，讓台灣經濟持續成長。

台灣金融研訓院董事長洪茂蔚表示，投資是台灣經濟成長非常重要的動力，然而，台灣去年的投資率為20.2%，是近年的低點，不僅相較上世紀80年代的27%為低，且相對鄰近四小龍國家的22%至29.1%低；其次，台灣去年銀行的存放比為72.8%，即存、放款差額超過10兆元。

洪茂蔚期待透過今天的論壇，集結各界的建議以加速投資台灣，而投資不外乎兩件事，一是增加投資報酬率，二是降低投資風險。

台灣產經建研社董事長洪奇昌則表示，儘管台灣去年經濟成長表現不錯，然而，台灣整體經濟成長卻是面臨著衰退跡象，顯現在固定資本形成僅20.2%，以及銀行有超過10兆元的爛頭寸，且高達14兆元的壽險資金投資境外，造成台灣近年經濟低投資、低成長、低薪資的情況。

洪奇昌強調，「當沒有投資，就沒有成長的動能，當沒有成長動能，就沒有驅動薪資成長的動力」。

洪奇昌期待台灣重啟上世紀90年代的大投資時代，固定資本形成成長率可達28%、29%，追上南韓，迎接新投資元年，希望2018年產業、政府部門一起努力，最具體的作為就是如何讓壽險資金透過政府民間合夥制度(PPP)讓壽險資金可以進入民生建設、綠能產業、高齡長照產業等各種公共建設。