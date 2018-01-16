葉俊榮談今年二任務：住宅與都更

2018-01-16 11:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 潘姿羽 ╱即時報導



2018年剛開跑，內政部長葉俊榮談起新年期許，直指今年的二大任務，分別是「住宅」與「都更」，必須提供足夠住宅機會給民眾，並推動都更。

但葉俊榮也說，現正處於環境氣候變遷帶來的轉變階段，環境相當脆弱，因此策略性規劃對於台灣的都會空間願景更顯重要；內政部今年將透過全國國土計畫、推廣都市發展、提倡公共住宅三大政策，將都市發展與公共關聯鏈結，才能提供穩健的房屋供應以及打造成功的城市規劃。

內政部今日起，舉辦為期二天的「都市更新國際研討會」，葉俊榮於致詞時表示，把住宅與都更視為今年二大任務，希望借鏡他國以及專家學者的意見，讓政策更臻完善。