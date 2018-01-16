大陸A股開市後靠穩 石油金融股偏軟

2018-01-16 09:57 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



大陸A股。 本報系資料庫 分享 facebook 大陸A股今天早上低開後走穩，上證指數低開7點後見回穩。

據香港信報財經網，上證指數開市報3403點，跌7點或0.21%；現報3417點，升6點或0.2%。

深成指開市報11283點，跌23點或0.21%；現報11324點，升16點或0.15%。

滬深300指數開市報4215點，跌9點或0.23%；創業板指數開市報1729點，跌3點或0.18%。