施俊吉：楊金龍若願接央行總裁 是適當人選

2018-01-16 09:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ╱即時報導



行政院副院長施俊吉今天表示，央行副總裁楊金龍若願接任央行總裁會是適當人選，也聽聞到楊金龍是可能人選之一。但行政院副院長沒有央行總裁任命的職權，總統也沒有和他談及此事。

施俊吉今早接受廣播節目蔻蔻早餐專訪，施俊吉表示，之前就已聽說過有「小彭淮南之稱」的楊金龍是可能人選；但除了楊金龍，台灣民間與學界都還有很多合適人選。

主持人周玉蔻問及，若是楊金龍接，是否就是「彭規楊隨」？施俊吉表示，不管是任何人接，為了貨幣政策的穩定與延續性，一定要「彭規某隨」。

昨天傳出前行政院長林全將接任東洋董事長，意味著林全與徹底和央行總裁一職絕緣，也粉碎了林全將接央行總裁的傳言。周玉蔻說，林全選在此時點頭出任東洋董事長，是為了躲避擔任央行總裁的任命。

對此，施俊吉表示，林全當過行政院長，為什麼要回去當行政院長？央行總裁也要參加行政院院會，是閣員之一，現任院長主持會議，下面有個首長是前院長，院長如何行政？這有違行政倫理。施俊吉說，「所以當時在傳林全會當央行總裁時，我就覺得很奇怪」。

卸任行政院長後被傳將接任央行總裁的還有前行政院長陳冲，對此，施俊吉表示，「所以陳冲沒有任接呀！」