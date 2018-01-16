傳言與林全不合才到證交所 施俊吉否認

2018-01-16 09:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ╱即時報導



行政院副院長施俊吉。聯合報系資料照／翻攝自行政院開麥啦直播 分享 facebook 行政院副院長施俊吉今早上接受廣播節目蔻蔻早餐專訪，被主持人周玉蒄問及是否有與前行政院長林全不合，才從政委一職被踢到證交所擔任董事長？對此，施俊吉予以否認，並形容林全很「Kind」（寬容的），他離開政院到證交所後，林全也常叫他回來開會，例如討論FINTECH（金融科技）等事。

周玉蒄指出，施俊吉在民進黨上台後短暫擔任行政院政委，後來就在2016年7月轉任證交所董事長，是因為與林全不合的關係，所以被踢走。去年9月林全卸任，賴清德上台接任院長後，就延攬施俊吉擔任副院長，是施俊吉上演的復仇記。

施俊吉對此傳言予以否認，他說，他當時離開政委去政交所，心情「當然惶恐」，因為他沒去過業界。他當時會轉任是因為證交所是所有公股的地標，到了2016年的6月、7月都沒人接任證交所董事長，執政黨需要他代表資本市場。

至於為何又回鍋行政院擔任副院長，施俊吉表示，那是他擔任證交所董事長14個月後，總統和他說，「若要你回到政府你就得回來」，於是他就回到政院了。

談到他與現任閣揆賴清德的淵源，施俊吉說，他2006年擔任金管會主委時，當時賴清德是民進黨立委，並擔任民進黨「三長之一」的幹事長，那時就已有互動。