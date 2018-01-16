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名家觀點／用軟實力突破經貿重圍

2018-01-16 00:55經濟日報 李淳

隨著兩岸關係降溫，台灣的國際經貿空間的拓展很難不受影響，使得洽簽經貿協定以及加入由TPP轉化而來的「跨太平洋廣泛與進步協定」（CPTPP）也變得複雜難料。隨著中國大陸經濟實力越來越強，我們的處境只會更困難，但不是無解。

改善兩岸關係是破解問題的自然選項。但這個選項具高度政治性，也需要民意基礎及社會共識，加上近期對岸的諸多火上加油的作為，短期內這個選項的效果恐難期待；掌握國際風潮，結合台灣的優勢與創意，可能是比較有效的方向。

過去幾年來，各國際組織都在倡議的「包容性貿易」（Inclusive trade），就是一個好的切入點。自去年開始，加拿大總理杜魯道更在此基礎上開始推動「進步性貿易議題」（Progressive Trade Agenda, PTA），主張為回應社會對全球化的質疑，經貿協定必須注意女性、原住民、青年及中小企業等相對脆弱族群的利益，舉凡勞工權益、環保、性別平等、確保公益等新元素，都應該納入經貿協定中。

加拿大看來是玩真的。去年底杜魯道造訪北京時，仍然直言不諱的主張未來「中-加FTA」應該包含這些「進步性貿易議題」。想當然爾，北京認為這是無意義且不禮貌的舉動，進而取消了原訂的「中-加FTA」談判啟動儀式。

北京的反應，是典型傳統貿易政策圈的思維，但台灣沒有這種循規蹈矩走老路的本錢。更重要的是，幾乎所有加拿大主張的「進步性貿易議題」，正好都是台灣擁有軟實力的領域。近年來台灣在人權、勞權、環保、性平與原住民權益的突破與進步有目共睹。雖然國內還有不滿，但相較於亞太區域其他國家，台灣早已具備領先集團的特徵；我們跟紐西蘭的經貿協定中，也納入了全球罕見的「原住民經濟合作」專章。此時此刻放眼亞太，沒有幾個國家能夠像台灣一樣，能站出來跟加拿大說we are ready！

加拿大的「進步性貿易議題」倡議提醒了我們二件事：第一，貿易議題從來不是只談關稅與投資自由化，而開始出現了時代的新內涵。第二，台灣在這方面其實有很多進步甚至領先各國值得驕傲的發展，但我們尚未領悟這些軟實力可以作為突破國際經貿重圍的武器。

為時不晚。我們應該大聲的對杜魯道說，台灣認同PTA的意義，也早已在內部實踐，因此台灣是推動PTA的同儕與忠實盟友。台加之間應該先做示範，展現給世界看一個真正進步的經貿協定的模樣，未來更願意協力推廣到區域甚至世界，讓PTA成為「標準配備」。

若只談經貿利益，在對岸巨大實力及很敢用經濟當籌碼的情況下，恐怕極少國家會考慮與台灣升級經貿關係。改弦更張是必須的；除了經貿利益外，我們必須充分發揮在這些進步性議題的優勢，無須低身下氣，而是驕傲的爭取先進國家認同台灣是志同道合的夥伴，更可成為加入CPTPP的墊腳石。

（作者是中經院WTO及RTA中心副執行長）

加拿大北京原住民

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