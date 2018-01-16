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離岸風電遴選 兩階段國產化

2018-01-16 00:58經濟日報 記者張為竣／台北報導

經濟部昨日公布離岸風電遴選辦法，第二階段審查重點為「具體產業關聯執行方案」，即國...
經濟部昨日公布離岸風電遴選辦法，第二階段審查重點為「具體產業關聯執行方案」，即國產化。 本報系資料庫
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經濟部昨（15）日公布離岸風電遴選辦法，開發商在2020年前能完工併聯，可參與第一階段0.5GW的遴選，此階段不涉及國產化；至於第二階段2021年至2025年的3GW開發，審查重點為「具體產業關聯執行方案」，即國產化。經濟部預估，2025年累計可帶動國內產業促進投資332億元。

據經濟部規劃，2025年台灣離岸風電總裝置容量5.5GW，2020年先遴選出0.5GW，2025年再遴選3GW；剩餘2GW則採競價制度，以躉購費率低者獲選。

經濟日報提供
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經濟部長沈榮津昨日公布遴選辦法。他指出，第一階段0.5GW的遴選審查，以技術能力、財務能力進行評分排序，業者須依籌設許可要件，提出併網審查意見書、海纜戡測許可、海域用地許可、水下文資調查等佐證資料。

2021年至2025年的3GW，審查重點為「具體產業關連執行方案」，業者須在海事工程、水下基礎、塔架、風機與國內產業鏈結，評分第一的廠商可獲得最高1.2GW的併網容量。

沈榮津表示，第一序位遴選容量以3GW的40%為上限，第二序位上限30%、第三序位20%，其餘10%。

沈榮津指出，國外開發商必須就海事工程的施工、工作船，水下基礎的設備製造與施工團隊、海底電纜的製作與舖設以及風機零組件，與國內產業鏈結。

沈榮津強調，離岸風電最核心的是台中港區風電產業專區、重件碼頭，水下基礎、塔價基礎設施在興達港、台北港，基礎設施完備，就會建構離岸風電產業鏈。經濟部預估，2025年單年國內離岸風電產值可達1,218億元。

至於離岸風電的併聯基礎設施，能源局長林全能表示，目前新北、桃園、新竹、苗栗、雲林的既有電網已經足夠，彰化2021年底將增1GW，至2025年底將達6.5GW，「我們向開發商保證，併網建設會如期完成。」

林全能還說，參與2021年至2022年完工的開發商，須在今年底前提出計畫；2023~2025年完工的開發商，須在明年底前提出；工業局長呂正華表示，「具體產業關連執行方案」審查須45天，工業局會提供業者計劃書撰寫指引。

離岸風電經濟部5G

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