財經觀點／解讀大數據 製造業進階之鑰

2018-01-15 23:41 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇秀慧 記錄整理



美國辛辛那提大學特聘講座教授李傑。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

全球製造業板塊移動，新興製造國家興起，亞洲國家在全球市場競爭日益激烈。德美日等先進國家陸續提出國家級政策，將資通信及先進製造技術融入現有製造體系。

面對各國積極投入製造業，台灣製造業只靠單一優勢生存的時代已不在，除了提升製造技術，解讀大數據的意涵無疑是首要重點。

大數據是為使用者提供客製化產品最重要的媒介，無論是發現用戶價值的缺口、發現和管理未見的問題、實現無憂的生產環境，以及為用戶提供客製化的產品和服務，都離不開對大數據的分析挖掘。

工業四點○時代中的製造將透過大數據把終端客戶與製造系統相連接，這些大數據將自動決定生產系統各個環節的決策，實現生產上下游環環相扣的整合，人的工作難度將被大大降低，在這種模式下工廠的組織架構將趨於扁平，生產資源的利用效率也更加優化。

工業四點○並不僅僅是製造業的革命，而是一場更加深刻的變革，創新模式、商業模式、服務模式、產業鏈和價值鏈都將產生革命性的變化。

而製造革命只是工業四點○的基礎條件，最根本的驅動力來自商業模式與智慧服務體系的創新技術變革，這兩者才是未來工業界競爭的藍海。

大數據可賦予產品智慧化的隱性線索，提供客製化需求，爭取高附加價值產品，台灣製造業應思考如何研發產品與創新，提升競爭力，並透過政府、企業齊力培育人才，促使產業轉型，以啟動台灣智慧製造的轉型與突圍。

行政院已提出「智慧機械產業推動方案」，此時正是台灣製造業推動升級轉型的絕佳時機。（本文由李傑口述）