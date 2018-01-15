離岸風電 力拚2025產值千億

2018-01-15 23:22 聯合報 記者 聯合報 記者 張為竣 ／台北報導



經濟部長沈榮津15日主持離岸風電遴選方案記者會，沈榮津表示，經濟部預估，2025年單年產值將可超過新台幣1200億元。 中央社 分享 facebook

經濟部昨天公布離岸風電遴選辦法，規畫二○二五年離岸風電總裝置容量將達五點五ＧＷ，分階段完成，其中二○二一年至二○二五年的三ＧＷ開發，審查重點為「具體產業關聯執行方案」，即國產化，預估至二○二五年累計可帶動國內產業促進投資三三二億元。

經濟部長沈榮津說，所謂的產業關聯執行計畫，包含海事工程、水下基礎設施、海底電纜製作、風機零組件整合等四部分。他說，北部及南部各有台北港及興達港，分別作為水下基礎設施、塔架等重件碼頭，組裝就會拉到台中港的風電產業專區，如果風機需要維修運轉，彰化漁港就作為工作船等運轉維護的運維碼頭。

經濟部預估，台北港、興達港及台中的風電產業專區，預計在二○二○年可正式生產及營運，並預估二○二五年單年國內離岸風電產值可達一二一八億元。

至於離岸風電國產化是否違反世界貿易組織（ＷＴＯ）相關協定，沈榮津表示，離岸風電是投資案、民間自籌經費，不是政府編列預算採購，並無違反ＷＴＯ相關協定。國際貿易局局長楊珍妮也表示，這是政府與民間簽契約，不是政府採購，而且為遴選制度，遴選辦法也沒有強制規定國產化的比率，不受政府採購協定（ＧＰＡ）約束。

依據經濟部規畫，二○二○年將先遴選出○點五ＧＷ，二○二五年再遴選三ＧＷ；剩餘二ＧＷ則採競價制度，以躉購費率低者獲選。

經濟部表示，開發商在二○二○年前能完工併聯，可參與第一階段○點五ＧＷ的遴選，此階段不涉及國產化，遴選審查以技術能力、財務能力評分排序；二○二一年至二○二五年三ＧＷ，開發商應承諾事項包括「具體產業關聯執行方案」，海事工程、水下基礎、海底電纜、風機零組件須與國內產業鏈結。沈榮津強調，這些是廠商自願承諾配合政府的產業政策。

至於離岸風電的併聯基礎設施，能源局長林全能表示，目前新北、桃園、新竹、苗栗、雲林的既有電網已經足夠，彰化二○二一年底將增一ＧＷ，至二○二五年底將達六點五ＧＷ，「我們向開發商保證，併網建設會如期完成。」