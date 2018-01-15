非東洋「門神」 林全：不能一竿子打翻一船人

2018-01-15 21:24 中央社 台北15日電



行政院前院長林全（左）接受東洋大股東、總經理蕭英鈞（右）的邀請，答應出任東洋董事長。 聯合報系記者黃文奇／攝影 分享 facebook 前行政院長林全將擔任台灣東洋製藥董事長，新職引起外界關注，對外界質疑前行政院長出任上市櫃公司董事長是「當門神」，林全說，他出任新職並沒有違反旋轉門條款，希望外界不要「一竿子打翻一船人」，他同時承諾會謹守分際。

林全還表示，有經驗的政務官，如果因為擔心被批評，就不到民間公司任職，這也是「因噎廢食」，他認為只要嚴守分際，公司治理公開透明，就沒有什麼問題。

蔡英文政府首任行政院長林全在去年9月卸任後，動向備受矚目，台灣東洋製藥今天宣布，董事會通過林全接替原董座蕭英鈞，出任董事長決議案；蕭英鈞則專心擔任總經理職務。

林全今天接受中央社記者專訪表示，去年9月他卸任之後，其實並沒有很多企業來邀約，自己也想暫時沈澱一下，但東洋董事長蕭英鈞熱情邀請，且他在2011年就曾擔任過東洋的外部董事，加上與東洋的經營團隊拚「國際化」的願景相同，因此同意接下這個職務。

至於為何卸任4個多月就接下新職，他說，原本也沒打算這麼早，而是希望今年5、6月開股東會時再補選董事長，但蕭英鈞兼任董事長與總經理，一直說工作很累，再三催促他「早一點上任」，才會想出由蕭英鈞辭任董事長，再以重大訊息公布的方式上任。

至於外界質疑東洋是找林全去當門神，林全表示，因為行政院長不是生技業務主管首長，所以他並沒有違反旋轉門條款，但他也承認，退職的政務官到民間企業工作，「外界確有批評擔任門神的可能性」，但不是有經驗的政府官員都不能到民間企業，「這也不見得合理」。

他強調，自己會特別注意嚴格謹守政商分際，不會利用以前的關係為單一公司去謀取利益，公司治理也一定公開透明，希望外界不要一竿子打翻一船人。

林全表示，東洋基礎不俗，未來將可能變成台灣醫藥產業界的典範，成長潛力、可改善的空間很大，因此，他認為這是一件「非常值得一做的事」，他希望下一步協助東洋國際化，成為「國際可見」的公司。