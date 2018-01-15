茂德國際買東森案 NCC委員：事緩則圓

2018-01-15 19:52 中央社 台北15日電



茂德國際收購東森電視案，明天將召開聽證會，預估員工權益、新聞自主權等議題將是關注焦點；有NCC委員認為，交易案事關重大，最好「事緩則圓」，不急著在短時間內完成審議。

茂德國際董事長張高祥砸下新台幣逾百億元欲收購東森電視，在4日的公聽會後，國家通訊傳播委員會（NCC）預計明天舉辦聽證會後，再送回委員會審議。

NCC副主委翁柏宗今天接受中央社訪問時說，他個人對於勞工權益比較關注，像是薪資待遇、是否裁員等問題，希望勞資雙方都能達成各自想要的方案內容。

翁柏宗說，預計於明天舉辦的聽證會上，NCC委員及專家學者會把之前公聽會上不清楚的疑問，再次在會中提出要求茂德國際解釋，茂德所陳述的內容將是日後委員會議審議是否同意併購案的參考內容。

翁柏宗指出，除了外界、專家學者外，每個NCC委員也都會有自己的想法及關注的議題，因此，公聽會後，還會要求茂德國際等利害關係人到NCC當面陳述意見，讓每個委員都能了解併購案是否合適。

不過，在4日的公聽會上，專家學者及NCC委員對於茂德國際能否維持新聞自主、員工權益都存有疑慮，也有學者認為茂德國際的計畫書「太美好」，懷疑未來收購後，是否真能如實履行承諾。

知情人士表示，有部分NCC委員不願交易案審議結果影響機構的獨立形象，也對茂德國際能否實現承諾有疑慮，因此可能比照「旺中案」，以「附負擔」條件要求茂德國際作出承諾後給予併購許可，不過，也有委員擔心，萬一茂德國際之後不履行承諾，NCC沒有可制裁的武器，因此認為最好「事緩則圓」，不急著在短時間審議完成。

根據茂德國際在公聽會上陳述的內容，茂德國際指出，投資東森電視的所有資金，是茂德長期在建築業累積而來，全部是自有資金，沒有涉及黨政軍、陸資等疑慮；茂德國際入主後，將貫徹所有權及經營權分離，茂德國際自然人股東，不會擔任東森電視經營職務，落實由專家學者經營理念。

茂德國際若能順利入主，會留任所有員工及經營團隊，保障員工福利，並招募跨平台影音人才，強化競爭力，同時提高自製戲劇、電視、電影內容，也承諾不會接受新聞媒體置入。

茂德國際也承諾，入主東森電視後未來3年內，每年增列新台幣一億元，製作本國戲劇、節目、電影等豐富內容，並增4200萬元，投入高畫質設備升級，同時也會增加國際新聞比例。