離岸風電影響電價 經部：沒辦法回答

2018-01-15 19:05 中央社 台北15日電



經濟部公布離岸風電遴選方案，將採遴選方式選出經營廠商。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 經濟部今天公布離岸風電遴選方案，3.5GW將採遴選方式選出經營廠商，由於是採再生能源躉購費率收購，逐年訂定未來一年的費率，對於電價的影響，經濟部坦言「沒辦法回答」。

經濟部長沈榮津今天主持離岸風電遴選方案記者會，沈榮津表示，2020年將先行遴選0.5GW，提前於2020年併網商轉的廠商，不需要提出產業關聯執行計畫，也就是國產化規劃。而2021至2022年併網商轉者，須在2018年底前提出；2023至2025年則應於2019年前提出。

針對外界認為國產化要求，可能違反世界貿易組織（WTO）規定，沈榮津今天記者會後在媒體提問階段，先行回答國產化問題。

沈榮津強調，離岸風電政策，屬於民間自籌經費投資案，不是政府預算，不適用政府採購案；再者，經濟部沒有把國產化比例跟內容做為評分必要項目，第三，國產化是廠商自願承諾，配合政府產業，所以不適用政府採購案。

經濟部能源局長林全能預估，2018年第3季與離岸風電廠商簽約後，需要半年時間，針對剩餘風場及其他可開發區域進行盤點，最快在2019年第1季，會宣布離岸風電區塊開發的規則跟地點，未來可能會一個區塊、一個區塊開發，並先行規劃好事前作業，傾向以競價方式招募廠商。

由於要求廠商承諾國產化項目，是因為將依再生能源躉購費率收購各離岸風電廠商的發電量，林全能直言，未來離岸風電大量開發後，對於電價的影響「沒辦法回答」。

林全能指出，2017年離岸風電每度6.04元、2018年變為每度5.84元，但是再生能源躉購費率是透過每一年的購買風機、海事工程等成本預估，未來資訊沒辦法現在就提供；從上緯兩座示範風機可以看到，風機價格的確已經下降，但躉購費率不至於因此「大降一半」。

示範風場福海規劃120MW，1月3日在環保署審查，遭環評委員認為開發案延宕多年，建議不應開發；加上台電的110MW計畫多次流標。林全能對此表示，福海的示範風場計畫本週將由能源局審核是否准予展延，如果未能順利通過，110MW的裝置容量將優先遞延至2020年的第一階段遴選。