台灣大叔最愛買 50歲男性遊日本平均花6.7萬元

2018-01-15 17:35 中央社 台北15日電



台灣人喜歡到日本旅遊，根據調查，50歲以上男性花費最多逼近6萬7000元。 聯合報系資料照片／記者楊萬雲攝影 分享 facebook 台人赴日旅遊頻繁，點數平台業者公布民眾赴日旅遊調查，HAPPY GO卡友在日本平均消費金額近新台幣6萬元；其中又以50歲以上男性花費最多逼近6萬7000元，顯示大叔經濟的崛起。

民眾出國旅遊風氣興盛，台灣赴日本的旅遊人數突破500萬人次，日本成為台灣旅遊的最熱門國家。

遠東集團旗下HAPPY GO的GO SURVEY市場研究顧問團隊，今天發表民眾旅遊行為調查報告。調查顯示，民眾赴日本旅遊平均花費為新台幣5萬8000元；其中，男性平均超出平均值，直逼7萬大關；女性則在平均值內的5萬7000元。

其中，50歲以上民眾赴日旅行支出金額超過7萬元者就占4成，但男性消費者中，又以50歲以上花費最多，逼近6萬7000元，是在性別與年齡的客層中最高的。

調查分析，熟齡男性旅客不僅在機場就開始購物，出國後更集中購物，海外旅遊的消費力不輸給女性，顯示大叔經濟正在持續崛起。

HAPPY GO行銷暨業務部副總經理李明城表示，HAPPY GO全日通去年正式上線，今年持續擴大，與日本點數龍頭T Point合作的T-CARD快樂購聯名卡可使用的日本通路據點已超過77萬間。

李明城說，根據調查觀察，HAPPY GO卡友在日本平均消費金額近6萬元，消費力不可小覷。且各年齡層卡友在日本的消費金額比在台灣高出3倍以上，45到64歲消費金額超過10倍以上，顯示卡友赴日旅遊有龐大消費需求。

調查也發現，高達88%的民眾會在機場免稅店購物，雖民眾在免稅購物部分，女性購買比例略高於男性，但相較出國後的消費，男性平均總金額則高於女性。

若從不同世代的喜好觀察，報告顯示，赴日旅遊的50歲以上族群，旅遊天數平均約7天以上，30到39歲族群旅遊天數則約是6天以下；50世代重視當地治安，但不會特別在意購物及當地物價，30世代重視交通便利性，當地購物及美食也是考量要點。

從性別差異來觀察，國外自由行的男性旅客訂房偏好高檔飯店，敢花敢享受，比起購物更重視旅遊品質。男性在選擇國外住房時較傾向選擇星級飯店，重視旅宿的品質，而女性則偏向入住一般商務旅店，比起住宿更在意周邊購物的便利性。