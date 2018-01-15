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離岸風電遴選上路 2025年產值上看1200億

2018-01-15 17:36中央社 台北15日電

經濟部今天公布離岸風電遴選辦法，2020年先行遴選0.5GW，不要求國產化產業關聯，2021至2022年併網商轉者，今年底應提出國產化規劃。經濟部預估，2025年單年產值將可超過新台幣1200億元。

經濟部長沈榮津今天主持離岸風電遴選方案記者會，沈榮津表示，2020年將先行遴選0.5GW，提前於2020年併網商轉的廠商，不需要提出產業關聯執行計畫，也就是國產化規劃。而2021至2022年併網商轉者，須在2018年底前提出；2023至2025年則應於2019年前提出。

至於遴選第二階段的3GW，遴選第1順位的廠商，最多只能取得裝置容量1.2GW的風場，依照遴選結果排序，順位第2、3、4名的廠商，最多只能取得0.9GW、0.6GW及0.3GW的風場容量。

沈榮津表示，所謂的產業關聯執行計畫，應該包含四大部分，首先是海事工程，其次是水下基礎設施，第三則是海底電纜製作，最後則是風機零組件整合。

他說，北部及南部各有台北港及興達港，分別作為水下基礎設施、塔架等重件碼頭，組裝就會拉到台中港的風電產業專區，如果風機需要維修運轉，彰化漁港就作為工作船等運轉維護的運維碼頭。台北港、興達港及台中的風電產業專區，預計在2020年可正式生產及營運。

經濟部能源局長林全能說明，目前提供的36處潛力場址，已有24案提出申請、20案通過環保署相關審查，共約10.5GW裝置容量。外界關注的併網容量，在2020年以前所需的裝置容量都已經備足，接下來2021、2023、2024及2025年，彰化併網容量分別將增加1GW、0.5GW、1GW及4GW，會努力如期完成。

根據工業局預估，2025年單年離岸風電產值將可達到新台幣1218億元，其中水下基礎設施、海纜及塔架將成為貢獻產值最高的產業別；不過，106年離岸風電產業產值僅12.7億元，而未來最難國產化的部分還是離岸風電的「大腦」，也就是控制系統。

根據2025非核家園政策目標，經濟部規劃再生能源占比應達20%，裝置容量約為27GW，離岸風電規劃示範風場、潛力開發場址等，2025年前將完成3.5GW遴選、2GW競標，預計2020離岸風電發電量可達198億度，增加1.8萬就業機會，以及帶動新台幣9625億元投資。

經濟部今天公布離岸風電遴選方案，3天後遴選辦法將公告上網，3月底以前截止收件，4月中旬辦理遴選會議及容量分配，4月下旬公布遴選結果。5月上旬公開剩餘併網容量，6月下旬依排序結果，分配剩餘併網容量；第3季執行簽約。

離岸風電4G經濟部

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