林全出任東洋董事長 親身實踐「5+2產業」

2018-01-15 17:24 中央社 台北15日電



行政院前院長林全。 聯合報系資料照 分享 facebook 台灣東洋今天召開臨時董事會，決議由前行政院長林全出任董事長，由於生技業是政府「5+2產業」之一，林全親自在產業界操盤，可說是最佳政策實踐者。

東洋表示，由於林全出任董事長，原董事長兼總經理蕭英鈞將專職總經理一職。

林全曾在2011年至2016年間，擔任東洋董事，因答應總統蔡英文出任閣揆而辭任，對東洋並不陌生，且與蕭英鈞是好友關係，在林全卸任閣揆之後，蕭英鈞就多次邀請林全出任董事長，加上曾任世界先進董事長及和碩、鎧勝-KY、智擎生技及華亞科董事，外界推測，林全對於董事長一職將可快速上手。

去年9月林全卸任閣揆一職後，曾說過不再出任任何公職，雖然盛傳他是2月接任央行總裁的熱門人選之一，但如今接任東洋董事長，可被視為從央行總裁競爭行列中退出，信守「不再出任公職」的承諾。

林全除了在民進黨首次執政時，自2000至2002年擔任行政院主計總處主計長，2002至2006年擔任財政部部長等政務官的背景之外，其實對於產業界也相當熟悉，從他曾擔任董事的行業別可看出，橫跨半導體、電子代工、零組件、製藥等都有涉獵；由於生技是政府強力推動「5+2產業」之一，林全出馬親自擔任生技業董事長，也可被認為政策支持生技產業的決心。

林全在去年9月卸任閣揆前主持的行政院會中，將「5+2產業創新」納為重要政策推動成果之一，如果親身下海投入生技產業，以過去他經營企業的成功經驗，可望成為生技產業在台灣發展方向的指標。