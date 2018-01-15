行政院前院長林全轉戰生技 出任東洋董座

2018-01-15 15:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



蔡政府首位行政院長林全正式轉戰生技產業，東洋今日宣布，該公司董事會將通過林全擔任董事長決議案，未來，東洋將由林全領軍、擔任董事長職務，希望為公司開創新局，這也將是蔡政府目前出任民間企業董座的最高政務官，具有指標意義。

林全出任東洋董事長之後，原董座蕭英鈞專心擔任總經理職務；業界認為，由於兩人是超級好朋友，雙方在共識上有許多默契，未來將沒有磨合期，林全對東洋的營運掌握將可直接上軌道。

林全表示，去年9月他卸任閣揆之後，並未考量任何出路，但由於東洋董事長蕭英鈞是老朋友，且在蕭的盛情邀請，且多次拜訪他的情況下，希望他能夠出任東洋董座，他因此在全面考慮、準備後，答應接下此重任。

據悉，林全在擔任蔡政府首任閣揆之前，曾擔任世界先進積體電路董事長，自2010年起，又陸續擔任三家上市櫃公司和碩、鎧勝控股，及華亞科技的獨董，其中，也包括生技台灣東洋、智擎生技，與被南山人壽併購的美亞產物保險（AIG）等三家企業的董事。行政與營運民間公司的經驗豐富。