親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
期貨專區
房市情報

七星山噴白煙 原能會加強核電廠監控

2018-01-15 12:03中央社 台北15日電

台北七星山近日噴出大量白色氣體，民眾憂慮出現新的火山裂口，原能會今天表示，核一、核二廠都在火山爆發的危險範圍，因此早就進行多次評估、演練，會持續加強監控。

七星山屬於大屯火山群，近日有居民發現七星山噴出大量白色氣體，從很遠的地方就能清晰望見瀰漫山間的氣體，由於噴氣現場與鄰近的小油坑相似，加上2處都在山腳斷層上，民眾擔心是新的火山裂口。

不過，根據大屯火山觀測站資料顯示，各項數據都呈現穩定狀態，經濟部地質調查所也派人到現場實地勘察，了解噴煙狀況，初判沒有危險性。

鄰近大屯火山群的第一核能發電廠（簡稱核一廠）、第二核能發電廠（簡稱核二廠），早在每10年進行一次的整體安全評估報告中，就納入大屯火山群火山爆發可能性，原子能委員會核能管制處副處長李綺思今天接受中央社訪問說，包括成立應變小組、人力調度、危機化解等各方面，核電廠都已經做好一套標準作業程序（SOP），同時也會定期檢視、演練。

李綺思表示，假使火山爆發，火山灰飄散，恐造成發電機具損壞，或是堆積在建物屋頂上，電廠人員會立即更換發電機濾網，並迅速清理火山灰，確保電廠能夠安全運作。

核一、核二廠預計將在2023年全數除役，李綺思指出，就算除役，只要燃料棒等放射性物質還在廠區，整體安全程序強度仍會比照運作中電廠處理，包括針對地震、火山爆發等自然災害的探勘、危機應變處理措施等。

核電廠核能核二

相關新聞

黃志芳越南跑馬拉松 推廣台灣精品

2018-01-15 10:18

國產化妝品搶攻國際 106年出口創新高

2018-01-15 10:55

景氣帶旺年終 二成受訪者估成長 近五成擬投資理財

2018-01-15 05:57

陸春節遊台團數 月底明朗

2018-01-15 00:32

桃機旅客量去年4,488萬人 再創高

2018-01-15 00:32

本周指標／美工業生產可望維持成長

2018-01-15 00:02

不動產負債比 各業別中最高

2018-01-14 23:29

製造業升級轉型 正逢時機

2018-01-14 23:25

16億！信用卡詐欺 網購占9成

2018-01-14 23:18

貿協董座黃志芳領軍 越南推台灣精品

2018-01-14 18:18

碧海機組 年減碳量約187座大安森林公園

2018-01-14 13:20

攀天遁地蓋碧海電廠 土耳其藍溪水美翻

2018-01-14 13:20

台股榮景是台灣經濟基本面的忠實印證

2018-01-12 15:18

決戰最後一哩 物流業陷「動脈硬化」窘境

2018-01-12 09:13
看更多

熱門文章

鴻海留才 提高外派出差津貼

2018-01-15 00:26

百貨周年慶刷神 是男的

2018-01-14 23:14

每年第4季啟動購物欲 百貨高額刷卡原來是他不是她

2018-01-14 21:09

銀行罰鍰上限 擬提高至5,000萬

2018-01-15 00:18

申請自住屋稅率 不須設籍

2018-01-15 00:01

年賣100億！華固老總：這樣不叫落底 要叫什麼？

2018-01-15 12:32

IFRS 9上路 兆豐、開發金淨值暴增

2018-01-15 00:03

化纖再調漲 加工絲五虎營運添翼

2018-01-15 00:29

全國都市地價連三跌 板橋跌勢最重

2018-01-15 09:37

明基材董座專訪／明基材抗紅潮 把威脅變商機

2018-01-15 00:45

宏達電在CES 獲得22個全球獎項

2018-01-14 19:15

兆豐e秒刷鈦金卡回饋4％ 今年起開放0.5％回饋無上限

2018-01-14 14:20

貿協董座黃志芳領軍 越南推台灣精品

2018-01-14 18:18

非面對面信用卡交易詐欺通報占比衝9成

2018-01-14 21:08

人民幣狂飆358基點 新台幣升破29.6

2018-01-15 10:22

鴻海跨足生鮮平台…要賣菜

2018-01-15 00:26

日東關蘇州廠 台廠迎轉單

2018-01-15 00:26

iPhone X拉抬 這兩款被動元件吃補

2018-01-15 10:04

商店也被騙 銀行提醒勿依持卡人指示操作刷卡機

2018-01-14 21:08

賺贏比特幣 2018買黃金 一定要盯緊美元

2018-01-15 09:00

桃機旅客量去年4,488萬人 再創高

2018-01-15 00:32

七星山噴白煙 原能會加強核電廠監控

2018-01-15 12:03

明基材董座專訪／強攻醫療 將成獲利基石

2018-01-15 00:45

金融3大法 從嚴大修

2018-01-14 23:11

中華電攻AI管家 全台逾萬戶採用

2018-01-15 09:06

美律高階耳機市占恐流失 外資降評至中立

2018-01-15 10:33

買基金精打細算 這5招可省手續費

2018-01-15 08:43

浩鼎領軍 新藥股攜手大漲

2018-01-15 10:55

奇美材大陸市占 五年衝20%

2018-01-15 00:26

不動產負債比 各業別中最高

2018-01-14 23:29

16億！信用卡詐欺 網購占9成

2018-01-14 23:18

強化監理／券商違規 要罰錢了

2018-01-15 00:16

拚24小時到貨 商店街首創進倉服務

2018-01-15 10:48

景氣帶旺年終 二成受訪者估成長 近五成擬投資理財

2018-01-15 05:57

鴻海集團推出「便當包菜計畫」 體驗郭董家餐桌

2018-01-15 12:14

基金銷售機構 須辦自評

2018-01-15 00:18

花旗以卡辦卡結合預審 新卡最快3天寄出

2018-01-15 12:03

互盛總座翁國華 「緣圓」面對產業變化

2018-01-14 13:29

明基材董座專訪／二次轉型 要當最後贏家

2018-01-15 00:45

製造業趨勢論壇／工業4.0+物聯網 創造優勢

2018-01-15 00:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top