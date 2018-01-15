七星山噴白煙 原能會加強核電廠監控

2018-01-15 12:03 中央社 台北15日電



台北七星山近日噴出大量白色氣體，民眾憂慮出現新的火山裂口，原能會今天表示，核一、核二廠都在火山爆發的危險範圍，因此早就進行多次評估、演練，會持續加強監控。

七星山屬於大屯火山群，近日有居民發現七星山噴出大量白色氣體，從很遠的地方就能清晰望見瀰漫山間的氣體，由於噴氣現場與鄰近的小油坑相似，加上2處都在山腳斷層上，民眾擔心是新的火山裂口。

不過，根據大屯火山觀測站資料顯示，各項數據都呈現穩定狀態，經濟部地質調查所也派人到現場實地勘察，了解噴煙狀況，初判沒有危險性。

鄰近大屯火山群的第一核能發電廠（簡稱核一廠）、第二核能發電廠（簡稱核二廠），早在每10年進行一次的整體安全評估報告中，就納入大屯火山群火山爆發可能性，原子能委員會核能管制處副處長李綺思今天接受中央社訪問說，包括成立應變小組、人力調度、危機化解等各方面，核電廠都已經做好一套標準作業程序（SOP），同時也會定期檢視、演練。

李綺思表示，假使火山爆發，火山灰飄散，恐造成發電機具損壞，或是堆積在建物屋頂上，電廠人員會立即更換發電機濾網，並迅速清理火山灰，確保電廠能夠安全運作。

核一、核二廠預計將在2023年全數除役，李綺思指出，就算除役，只要燃料棒等放射性物質還在廠區，整體安全程序強度仍會比照運作中電廠處理，包括針對地震、火山爆發等自然災害的探勘、危機應變處理措施等。