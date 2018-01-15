黃志芳越南跑馬拉松 推廣台灣精品

2018-01-15 10:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



為推廣台灣精品，貿協冠名贊助胡志明馬拉松，貿協董事長黃志芳參加5公里賽事，以實際行動推廣台灣精品。外貿協會/提供 分享 facebook 為推廣台灣精品在新南向市場，台灣精品以公益結合運動行銷的方式，冠名贊助越南胡志明市馬拉松賽事，並在人潮匯集的終點線設置「台灣精品館」，展售18家運動休閒、健康照護及具行動概念的資通訊獲獎品牌產品，吸引包括9000名跑者在內，共計逾萬名的群眾熱情體驗選購。

胡志明市馬拉松2018年升級為胡志明市官方唯一認可之馬拉松比賽，是當地知名度最高、參與人數最多的公益馬拉松活動。台灣精品深耕越南市場，今年是連續第四度參與，台灣精品標誌在大會所有官方廣宣平台均與賽事名稱並列，並於來自49個國家的跑者賽服及42公里賽道兩側等處醒目呈現，不僅有效提升台灣精品的知名度，也同時提升台灣的國際形象，符合新南向推廣以人為本的交流概念。

外貿協會董事長黃志芳獲馬拉松主辦單位邀請，與駐胡志明市台北經濟文化辦事處處長梁光中與台商會重要幹部擔任領跑，黃志芳跑出半小時內完成5公里的成績，並獲邀上台頒獎及參與公益捐贈儀式，展現台灣精品健康熱情的形象及對當地弱勢族群的關懷。

設立於賽事終點線的台灣精品快閃店專區，吸引不少人前往體驗，在胡志明市開設多家街邊店的督洋生技Tokuyo，其獲台灣精品獎肯定的玩美紓壓椅，創下展售不到兩小時就買出兩台的成績，進駐越南日系商場AEON購物中心的鐵碳FECA，其吸盤居家用品則吸引許多女性消費者的目光。