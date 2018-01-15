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景氣帶旺年終 二成受訪者估成長 近五成擬投資理財

2018-01-15 05:57聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

上班族辛苦了一整年，終於迎來企業發放年終獎金的旺季。摩根投信日前針對旗下逾兩千名客戶進行調查顯示，儘管逾六成(63.1%)受訪者預期今年年終獎金不會有太大的變化，但仍有逾兩成(23.8%)預期將優於去年，較前年調查比例明顯成長。

其中，將近半數(46.2%)受訪者計畫將年終獎金拿來投資理財，另分別有超過一成受訪者打算將年終獎金作為旅遊、孝親和過年紅包之用。摩根投信建議，上班族拿到年終獎金後不妨利用資金三分法，並投資多重收益基金，聰明善用資金喜迎富狗年。

摩根投信副總經理姜愛苓指出，再過一個月就是傳統農曆春節，受薪階級辛苦工作了一年終於迎來年終發放旺季。摩根投信近期也特別針對旗下逾兩千多名基金定期定額客戶進行年終「薪」情調查，結果顯示，受惠於去年全球景氣振翅高飛，並來到金融海嘯以來的最佳狀況，帶旺企業營收也跟著水漲船高，投資人普遍樂觀年終獎金，僅約一成左右(13%)認為年終將縮水。

姜愛苓建議，不管年終獎金領多少，都該好好將這筆錢拿來作最適當的規劃，資金三分法是較保險的做法，也就是在扣除支應年關必要的花費後，把資金分成三等分，第一份拿來償還利率較高的負債，第二份分預留下來做為過年及繳稅等彈性運用，第三份則可拿來作中長期投資。姜愛苓說，透過事先規劃，搭配正確理財工具，將年終獎金花得漂亮之餘，也讓資產同步增胖。

在富狗年的投資配置上，姜愛苓分析，2018年全球經濟基本面有望延續去年的利多環境，並持續為風險性資產提供一定的支撐，是啟動長期投資的好時機。但有鑑於各國央行貨幣政策不同調，加上部份資產估值偏高，皆恐為市場波動再添波動，建議投資佈局應留意風險控管，並擴大收益來源來積極管理資產，如果只買一檔基金，選擇股債兼具的多重資產基金最安全。

年終獎金摩根投信上班族

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