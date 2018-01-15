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桃機旅客量去年4,488萬人 再創高

2018-01-15 00:32經濟日報 記者楊文琪／台北報導

經濟日報提供
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桃園國際機場大爆滿。據桃機公司統計，去年桃機年服務旅客量近4,488萬人次，再創新高，年增6%，主是國際旅客來台增加，國人出國人數也增長，再過一個月春節將至，春節為國人出國與陸客來台的高峰期，預期機場每天都會很擁擠。

據指出，桃機旅客量在前年首次突破4,000萬人次大關，雖去年陸客來台人數減少，但其他國家旅客量增加，傳統航空與廉價航空新增航線、持續增班，及國人將出國旅遊當成每年休閒度假必做的事，去年桃機旅客量成長至逾4,487萬人次，比前年增加258萬多人次。

第一航廈完成擴建後年旅客服務量上限是1,500萬人次，第二航廈原服務量是1,700萬人次，去年南面擴建完成後，增加約200多萬人次，兩座航廈年服務容量約3,400多萬人次，遠低於去年實際的進出旅客量，嚴重超載，旅客直接感受機場相當擁擠，服務水準也跟著降低。

桃機公司預估，第二航廈北面擴建工程可於今年底完成，屆時總服務旅客量可達2,200萬人次，但第一、第二兩座航廈與實際需求仍有很大差距，現在第三航廈雖已動工，但最快要到2020年底才能完工，在桃機旅客量持續增加下，未來幾年航廈多數時間都相當壅塞。

機場人員表示，桃園機場人潮過去還有離峰時段，現在整天都是尖峰時段，報到、安檢經常大排長龍，有時人一多，從進機場到航空公司櫃檯報到、安檢、通關，至少花40分鐘，有時候旅客到機場的時間不夠充裕，飛機都快關艙門了，還卡在通關處，航空公司只好拜託海關優先處理，再帶著旅客以跑百米速度衝到登機門。

桃機公司指出，桃機旅客量成長太快，雖然陸客來台有降溫，但其他各國來台旅客仍持續成長，且國人出國旅遊愈來愈興盛，春節假期因加班機多，旅客量更大，現已開始研擬疏運應變計畫，有需要時會協調航警加派人手，讓安檢線全部啟動，來加快通關的速度。

桃機桃園機場

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