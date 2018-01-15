親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
期貨專區
房市情報

把握好天氣！ 今明持續回暖 中南部清晨有霧

本周指標／美工業生產可望維持成長

2018-01-15 00:02經濟日報 林士傑

歐元區經濟去年第3季經濟成長年增率創下2007年來最佳表現，歐洲央行(ECB)上周公布去年12月會議紀錄，上調去年及今年歐元區經濟成長的預測至2.4％及2.3％。

過去ECB鮮少對歐元區經濟有如此樂觀的預估，有歐元區經濟成長前景改善作為後盾，預估ECB今年較去年將更趨鷹派。大部分決策官員認為有必要先逐漸調整前瞻指引，且採循序漸進方式，避免引起金融市場大幅波動。

由於上半年歐元區經濟可望持續好轉，ECB自1月起縮減每月購債規模從600億歐元降至300億歐元並持續至9月，預估1月25日今年度第一次貨幣政策會議將修改前瞻指引，後續是否再宣布降低購債規模或提前結束購債計畫，值得注意。

本周公布去年12月歐元區消費者物價指數僅上升1.4%，不如11月的1.5%，仍屬疲弱，距離ECB的1.9%亦即接近2%的政策目標尚遠，今年調升利率的空間不大。

本周美國將公布工業生產、新屋開工及建築許可月增率等重要數據；其中工業生產可望較前一月維持正成長，新屋開工及建築許可因去年11月數據亮麗，雙雙創下10年新高，本周公布去年12月數據預估較11月回軟，NAHB房屋市場指數去年12月創18年來新高，今年1月指數預估回檔。

不過，美國稅改法案正式實施，預估房地產市場及建商信心大幅上升，美國房市仍有前景可期。

加拿大央行(BOC)本周三將召開利率決策會議，加拿大去年12月失業率降至5.7%，是1976年以來最低水準，預估本周將宣布自去年7月以來的第三度升息，政策利率將從1.0%上調至1.25%。

中國大陸將公布第4季GDP年增率，預估6.7%。台灣則將公布去年12月出口訂單年增率，由於去年12月進出口數據表現均超乎預期，預估在電子零組件及機械持續暢旺帶動下，仍可望維持雙位數成長。（作者是台灣金融研訓院金融研究所所長）

經濟日報提供
經濟日報提供
分享

歐元區ECB

相關新聞

桃機旅客量去年4,488萬人 再創高

2018-01-15 00:32

景氣帶旺年終 二成受訪者估成長 近五成擬投資理財

2018-01-15 05:57

陸春節遊台團數 月底明朗

2018-01-15 00:32

不動產負債比 各業別中最高

2018-01-14 23:29

製造業升級轉型 正逢時機

2018-01-14 23:25

16億！信用卡詐欺 網購占9成

2018-01-14 23:18

貿協董座黃志芳領軍 越南推台灣精品

2018-01-14 18:18

碧海機組 年減碳量約187座大安森林公園

2018-01-14 13:20

攀天遁地蓋碧海電廠 土耳其藍溪水美翻

2018-01-14 13:20

台股榮景是台灣經濟基本面的忠實印證

2018-01-12 15:18

決戰最後一哩 物流業陷「動脈硬化」窘境

2018-01-12 09:13
看更多

熱門文章

攀天遁地蓋碧海電廠 土耳其藍溪水美翻

2018-01-14 13:20

台幣要刷新「彭淮南防線」 恐是不可能的任務

2018-01-14 11:54

新台幣再見28元 學者：不無可能

2018-01-14 12:00

陳國樑：股利所得課稅新制 台股真正利多

2018-01-14 12:54

每年第4季啟動購物欲 百貨高額刷卡原來是他不是她

2018-01-14 21:09

稅改能否讓民眾更有感 就看三項扣除額

2018-01-14 12:55

新台幣強升賺紅包錢 理財關鍵不可不知

2018-01-14 12:00

彭淮南任期倒數 誰是央行總裁接班人

2018-01-14 12:00

兆豐e秒刷鈦金卡回饋4％ 今年起開放0.5％回饋無上限

2018-01-14 14:20

「全民大減稅」 稅改列車本周重新啟動

2018-01-14 12:55

貿協董座黃志芳領軍 越南推台灣精品

2018-01-14 18:18

宏達電在CES 獲得22個全球獎項

2018-01-14 19:15

碧海機組 年減碳量約187座大安森林公園

2018-01-14 13:20

銀行罰鍰上限 擬提高至5,000萬

2018-01-15 00:18

非面對面信用卡交易詐欺通報占比衝9成

2018-01-14 21:08

台積電18日法說會 聚焦7奈米

2018-01-14 12:53

商店也被騙 銀行提醒勿依持卡人指示操作刷卡機

2018-01-14 21:08

鴻海留才 提高外派出差津貼

2018-01-15 00:26

互盛總座翁國華 「緣圓」面對產業變化

2018-01-14 13:29

本周指標／美工業生產可望維持成長

2018-01-15 00:02

IFRS 9上路 兆豐、開發金淨值暴增

2018-01-15 00:03

明基材董座專訪／強攻醫療 將成獲利基石

2018-01-15 00:45

申請自住屋稅率 不須設籍

2018-01-15 00:01

日東關蘇州廠 台廠迎轉單

2018-01-15 00:26

互盛辦公OA 邁向智慧新境界

2018-01-14 13:29

法人觀點／互盛今年營收看增5%

2018-01-14 13:29

桃機旅客量去年4,488萬人 再創高

2018-01-15 00:32

鴻海跨足生鮮平台…要賣菜

2018-01-15 00:26

基金銷售機構 須辦自評

2018-01-15 00:18

明基材董座專訪／明基材抗紅潮 把威脅變商機

2018-01-15 00:45

製造業趨勢論壇／工業4.0+物聯網 創造優勢

2018-01-15 00:21

華米科技在美提交IPO招股書 將影響小米估值

2018-01-14 22:56

陸春節遊台團數 月底明朗

2018-01-15 00:32

明基材董座專訪／二次轉型 要當最後贏家

2018-01-15 00:45

景氣帶旺年終 二成受訪者估成長 近五成擬投資理財

2018-01-15 05:57

類比IC 未來5年複合成長6.6%

2018-01-14 17:54

奇美材大陸市占 五年衝20%

2018-01-15 00:26

化纖再調漲 加工絲五虎營運添翼

2018-01-15 00:29

專家觀點／小摩醫療年會 台企嶄露頭角

2018-01-15 00:03

類股一周／台生技指數 上漲0.8%

2018-01-15 00:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top