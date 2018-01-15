本周指標／美工業生產可望維持成長

歐元區經濟去年第3季經濟成長年增率創下2007年來最佳表現，歐洲央行(ECB)上周公布去年12月會議紀錄，上調去年及今年歐元區經濟成長的預測至2.4％及2.3％。

過去ECB鮮少對歐元區經濟有如此樂觀的預估，有歐元區經濟成長前景改善作為後盾，預估ECB今年較去年將更趨鷹派。大部分決策官員認為有必要先逐漸調整前瞻指引，且採循序漸進方式，避免引起金融市場大幅波動。

由於上半年歐元區經濟可望持續好轉，ECB自1月起縮減每月購債規模從600億歐元降至300億歐元並持續至9月，預估1月25日今年度第一次貨幣政策會議將修改前瞻指引，後續是否再宣布降低購債規模或提前結束購債計畫，值得注意。

本周公布去年12月歐元區消費者物價指數僅上升1.4%，不如11月的1.5%，仍屬疲弱，距離ECB的1.9%亦即接近2%的政策目標尚遠，今年調升利率的空間不大。

本周美國將公布工業生產、新屋開工及建築許可月增率等重要數據；其中工業生產可望較前一月維持正成長，新屋開工及建築許可因去年11月數據亮麗，雙雙創下10年新高，本周公布去年12月數據預估較11月回軟，NAHB房屋市場指數去年12月創18年來新高，今年1月指數預估回檔。

不過，美國稅改法案正式實施，預估房地產市場及建商信心大幅上升，美國房市仍有前景可期。

加拿大央行(BOC)本周三將召開利率決策會議，加拿大去年12月失業率降至5.7%，是1976年以來最低水準，預估本周將宣布自去年7月以來的第三度升息，政策利率將從1.0%上調至1.25%。

中國大陸將公布第4季GDP年增率，預估6.7%。台灣則將公布去年12月出口訂單年增率，由於去年12月進出口數據表現均超乎預期，預估在電子零組件及機械持續暢旺帶動下，仍可望維持雙位數成長。（作者是台灣金融研訓院金融研究所所長）