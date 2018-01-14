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16億！信用卡詐欺 網購占9成

2018-01-14 23:18聯合報 記者孫中英／台北報導

民眾線上刷卡風險不小，接受信用卡的特約商店也會被騙。 圖／Money101金融網...
民眾線上刷卡風險不小，接受信用卡的特約商店也會被騙。 圖／Money101金融網提供
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智慧型手機當道，線上詐欺也當道。銀行說，去年發卡機構通報的信用卡詐欺金額中，「非面對面交易（主要是線上購物）」信用卡詐欺占比，應已突破九成，若以年成長五成估算，去年「非面對面交易」信用卡通報詐欺金額已超過十六億元。

隨著電子商務大行其道，近年信用卡線上交易金額占比提高，線上交易「信用卡詐欺」案件也越來越多。根據聯合信用卡中心統計，信用卡「非面對面交易（包括線上、郵購、電話購物）」通報詐欺金額，在八大類信用卡詐欺行為中所占比率，自二○一三年突破百分之八十一點九二之後，即一路竄高，前年已高達百分之八十八點六五。

去年銀行最終通報數字還沒出爐，但銀行說，去年發生多起民眾在網路商店購物後，信用卡卡號及末三碼即遭駭並被盜刷事件，因此「非面對面交易」詐欺占比鐵定突破九成。且自一○二到一○五年，每年通報的「非面對面」詐欺金額，最低年成長率都有五成三，若以成長五成估算，去年「非面對面」信用卡詐欺金額應已突破十六億元。

雖然銀行業通報的信用卡詐欺數字，並非實際損失金額，但銀行真正損失也不低，主因持卡人只要能「舉證」卡號遭駭、卡片被盜刷，多是由發卡銀行負擔盜刷損失。

民眾線上刷卡風險不小，特約商店也會被騙。收單銀行業者說，偽卡集團近期手法是，派人購買多件高檔貨，但這些假大戶持「偽卡」消費時，多會告訴商店，「因為我是大客戶，銀行已直接給我授權碼」，並要求商店輸入這組「假的授權碼」，讓商店以為卡片沒問題。

詐欺盜刷信用卡

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