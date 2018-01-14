貿協董座黃志芳領軍 越南推台灣精品

2018-01-14 18:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



2018年台灣精品在新南向市場的推廣活動，於1月13至14日在越南胡志明市馬拉松(HCMC Marathon) 率先鳴槍起跑，由貿協董事長黃志芳領軍，帶領台灣精品向前衝。

台灣精品以公益並結合運動行銷的方式冠名贊助本賽事，並在人潮匯集的終點線設置「台灣精品快閃店」，連續兩天展售18家運動休閒、健康照護及具行動概念的資通訊獲獎品牌產品，吸引包括9,000名跑者在內共計逾萬名的群眾熱情體驗選購。黃志芳特別代表台灣精品跑完5公里全程，並獲邀上台頒獎及參與公益捐贈儀式，充分展現台灣精品健康熱情的形象及對當地弱勢族群的關懷。

胡志明市馬拉松2018年升級為胡志明市官方唯一認可之馬拉松比賽，是當地知名度最高、參與人數最多的公益馬拉松活動。台灣精品深耕越南市場，今年是連續第四度參與，獲賽事主辦單位高度重視，台灣精品標誌在大會所有官方廣宣平台均與賽事名稱並列，並於來自49個國家的跑者賽服及42公里賽道兩側等處醒目呈現，不僅有效提升台灣精品的知名度，也同時提升臺灣的國際形象，符合新南向推廣以人為本的交流概念。

外貿協會董事長黃志芳獲馬拉松主辦單位邀請，與駐胡志明市台北經濟文化辦事處處長梁光中與台商會重要幹部擔任領跑，為所有的參賽跑者加油打氣，黃董事長更創下在半小時內跑完五公里全程的好成績。黃董事長於接受當地包括VTV電視臺在內的重要媒體聯訪時表示，非常感謝台灣精品在越南的推廣受到許多越南朋友的喜愛與支持，且認同台灣精品是優質且可信賴的，促進台灣精品品牌在越南市場紮根，未來將會持續將來自台灣的優質品牌產品，介紹給越南的消費者與採購商。