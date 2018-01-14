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為搶拍花蓮山頭雪景 一群人竟冒死闖鐵軌

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碧海機組 年減碳量約187座大安森林公園

2018-01-14 13:20聯合晚報 記者林潔玲╱台北報導

碧海電廠的通訊線路為公司內部光纖，為與環境共生，碧海至東部電廠要繞北台灣一圈。統計碧海機組年減碳約7萬2940噸，約等於187座大安森林減碳量。

東部發電廠有11座電廠、17部機組，由東部發電廠遙控中心集中對發電機遙控自動化來營運與維護。碧海機組為自動化遙控最遠距離，從碧海機組到碧海副控、冬山變電所、深美變電所、明潭電廠、鳳林變電所，才會回到東部發電廠遙控中心，光纖繞北台灣一圈。

東部發電廠廠長葉丁財表示，因為要避開國家公園區段，將電往北送，再回至東部發電廠。東部電廠的發電度數是8.7億度，2017年東部電廠發電淨發電量8.3億度。

台電計算，若以大安森林公園CO2的吸收量為一年389公噸計算，東部電廠年減碳約52.1萬噸，約等於1300座大安森林公園減碳量，其中碧海機約7.3萬噸，約187座大安森林公園減碳量。

至於東部第二大萬里水力發電計畫，仍在環評階段。葉丁財指出，花蓮地區目前年用電量25億度看，用電總戶數約20萬戶，2016年7月1日最大尖峰負載，約505.9MW，東部發電廠所轄水力發電廠總裝置容量244.2MW，不足電力由南部及西部經輸電線輸入。

台電表示，萬里水力計畫裝置容量4.9萬瓩，年發電1.65億度。若在溝通下通過環評興建，將降低花蓮對西電東送依賴度。

大安森林公園減碳萬里台電
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