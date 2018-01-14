攀天遁地蓋碧海電廠 土耳其藍溪水美翻

2018-01-14 13:20 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 林潔玲 ╱台北報導



碧海電廠採調整池式水力發電，溪水碧藍是大特色。 台電╱提供 分享 facebook

首座採直升機工法的電廠

從花蓮市區開往山區兩個小時，經過一連串連續彎路與險降坡、三座繞越角度超過180度隧道，終於到達碧海電廠，傳說的土耳其藍溪水，也在陽光照射下現蹤。

可供1萬多戶家庭使用

這是台電首座採用直升機工法的電廠，也是前行政院長張善政卸任前表示最想到訪的地方，啟用至今已六年，裝置容量約占整體系統電網約0.14％，可供電1萬多戶家庭。

東部發電廠廠長葉丁財表示，碧海電廠建置初期僅靠人力，第一次上山花了四天，臨時便道、棧道完成後，從基地和平村莊到南溪壩上班也要走10個小時，上午6時出發，下午才會到達。

葉丁財指出，碧海電廠因地勢險峻無路通達，創下動用直升機運輸吊掛施工的工程先例，當時天空最多有五架直升機在飛，建廠初期以直升機、修棧道、垂降繩、溯溪等方式進到壩址及電廠，興建過程可用攀天遁地形容。

他說，碧海電廠施工過程一波多折，2008年由於北京奧運讓鋼筋價格暴漲，廠商認為做一米就虧一米，直接停工，後來解約也沒人敢來投標，等到奧運期過了，重新發包才有人來投標。

為兼顧發電與生態環保，碧海電廠施工道路全線共興建16座隧道及15座橋梁，以減少開挖山壁土方，在開闢頭水隧道時，原本採用潛盾工法，引進全斷面隧道鑽掘機TBM，初期施工順利，但施工至破碎帶時，TBM被卡住，由於一部造價幾千萬元，日本廠商退出、台灣合夥廠商也倒閉，導致工程再度停擺。後來解約重新公告後另發包，以傳統方式，一面鑽一面炸的方式打通，由前方另挖隧道切割才取出TBM。

當年負責興建碧海電廠的工程師，在行經通往電廠與南溪壩的道路上，在山上置高點遠眺和平溪出海口，遠遠望去層巒疊翠碧海藍天，將電廠命名為碧海。

水質特殊 工作人員上班很療癒

碧海機組採用調整池式水力發電，在和平溪上游、海拔575公尺處興建容量約64萬立方公尺的混凝土重力壩南溪壩，以超大型溢洪道閘門攔截蓄水，由於水質特殊，水壩內溪水呈現土耳其石般的藍綠色彩，也為工作人員帶來了療癒。