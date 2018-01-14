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都市地價指數 難止跌

2018-01-14 00:09經濟日報 記者潘姿羽／台北報導

經濟日報提供
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內政部明（15）日公布最新一期都市地價指數，由於房市走緩且尚未脫離盤整階段，儘管上期地價指數已下跌0.49%，本期總指數趨勢仍可能持平、甚至持續下探。

都市地價指數是將各縣市都市計畫範圍內的住宅區、商業區、工業區土地，以統計方法選取具代表性的中價位區段，查估其平均區段地價，以編算某一地區內，土地價格在一定期間內上漲或下跌的百分數，性質類似物價指數。

上期發布的第48期都市地價指數（2016年10月1日至2017年3月31日），全國都市地價總指數較上期下跌0.49%，已經連二期下跌、且跌幅加深。

進一步觀察2016年10月1日至2017年3月31日間，六都都市地價變動情況，新北市、台北市、桃園市、台中市都呈現下跌，台南市及高雄市則微幅上漲，而台北市下跌1.53%，不只是六都跌幅最大、也是全台跌幅最深。

內政部明日發布的都市地價指數統計時間，為2017年4月1日至2017年9月30日，而據內政部甫公布的全國公告地價調幅，2018年調降3.62%，不只是近30年來首見，也反映出市場交易案件的買賣價格已經有下修情形，因此，最新的都市地價指數很可能也呈現同樣走勢，持續走跌。

觀察近年我國都市地價指數走勢，相當程度反映房地產市場景氣，從前些年一路走揚，尤以2013、2014年指數對上期漲跌率達4~5%最顯著，2015年漲勢漸趨微弱，並在2016年轉呈下跌。

房地產專家學者近期對於市場看法，多數認為正處盤整期，台經院副研究員劉佩真指出，房市可能還有一年至二年的震盪調整階段，戴德梁行董事總經理顏炳立日前在2018年房地產市場展望記者會時，更直言房市將延續緩跌走勢，不會這麼快好轉。

房地產內政部
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