綠能自由化交易 Google可望拔頭籌

2018-01-14 00:00 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ／台北報導



國內首宗綠能自由化交易可望由Google拔得頭籌，在經濟部媒合下，最快下個月與太陽光電廠商簽約，落腳嘉義鹽灘地光電地區。圖為位在沿海義竹鄉及布袋鎮的廢鹽灘。 圖／義竹鄉公所提供 分享 facebook

去年年初電業法修法，開放綠能自由化交易，國內還沒有成功案例。經濟部能源局表示，預計最快下個月就會有第一起綠能自由化交易成功案例。據了解，此案將由網路巨人Google與太陽光電廠商簽約，落腳嘉義鹽灘地光電地區。

經濟部能源局長林全能表示，去年電業法修法後，官方努力媒合綠電需求者與供給者。原目標是去年底前先拚出第一起成功案例，現在正在媒合，最快二月就會有第一起成功案例。

據了解，這一起案例的買電方是網路龍頭Google。Google從二○一六年起與經濟部聯繫，數次表達為在亞洲落實環保，希望能用再生能源供應位於台灣資料中心的營運所需電力。

官員透露，Google想要買綠電已經很久，一直想要找尋規模夠大、價格有競爭力而且是新設的太陽光電，所以嘉義鹽灘地光電相當適合。

為了發展太陽光電，政府釋出鹽灘地發展太陽光電，以嘉義、台南地區的七百公頃為主。去年經濟部先對嘉義地區開標，由新加坡廠商艾貴能源集團（Equis）得標，將在嘉義縣義竹鄉開發裝置容量達七十點二ＭＷ。台灣廠商天泰能源也得標，將投入設置廿ＭＷ。艾貴與天泰能源的得標費率各為每度二點六元與三點五元。

官員指出，為鼓勵綠電自由交易，官方鼓勵廠商找尋台電以外的客戶進行自由交易。廠商如果「在外面」自由交易，會想要找尋比躉購制度更好的價格，只是收購時間可能不會像台電保證收購廿年這麼久。因此這次再生能源發展條例也修法，讓廠商可以在自由交易與躉購制度內切換。

艾貴能源集團的台灣速力表示，未來預計設立八十ＭＷ的太陽光電，規模相當大。目前正在等政府進行地目變更，預計今年六月可以開始動工，年底前可以全部設置完畢。關於電業自由化後開放的綠能自由交易，「目前都有在談」，希望能跟著國際化的腳步在走。至於將採直供或代輸？會看政策法規。

天泰能源則指出，目前規畫走躉購制度，也就是賣電給台電。躉購制度的優點是保證收購廿年，對於融資條件會較好，如果未來有其他綠能自由交易機會也會考慮。