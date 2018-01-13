快加油！台塑化宣布：下週汽油漲價0.2元

2018-01-13 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ╱即時報導



台塑化今天表示，受到美國原油庫存減少及冬季取暖用油需求增加等因素影響，使得這週國際油價續揚。1月15日凌晨1點開始，調漲汽油批售價格0.2元/公升，柴油批售價格0.3元/公升。

台塑化指出，經過調整後，下週92無鉛汽油上漲至每公升27.1元，95無鉛汽油上漲至28.5元，98無鉛汽油則上漲至30.6元。超級柴油也上漲至每公升24.8元。

台塑化表示，考量近期國際油價走勢、新台幣兌美元匯率及國內市場競爭力等因素後，所得出的油價調整。