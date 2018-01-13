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65％事業單位未辦職訓 因員工技能足夠

2018-01-13 18:21中央社 台北13日電

根據勞動部調查，105年參加勞工保險事業單位家數共計50.6萬家，其中未辦理職業訓練計32.8萬家，占65.0％。未辦職訓的事業單位中，有高達7成認為員工已具備足夠工作技能，不須辦理職訓。

根據勞動部最新發布的「105年職業訓練概況調查統計」，105年參加勞工保險事業單位家數共計50萬6000家，其中有辦理職業訓練者計17萬7000家，占35.0％，較103年增家4萬1000家；未辦理職業訓練計32萬8000家，占65.0％。

根據調查結果，事業單位辦理職業訓練的比率，隨著員工規模愈大而遞增，也隨著營業額規模愈大而遞增。

若以行業別來看，事業單位有辦理職業訓練比率，以電力及燃氣供應業占66.4％最高，其次是其他服務業占61.3％，再次之為金融及保險業占59.5％。

有辦職業訓練的事業單位訓練內容主要以「專門知識及技術訓練」占52.8％最高，其次是「安全衛生訓練」占43.1％，「新進人員培訓」占41.5％居第三。

未辦理職業訓練的事業單位，則以礦業及土石採取業占77.9％為最高，其次則為農業部門占75.9％，再其次為批發及零售業占75.4%。

未辦理職訓的原因，根據調查以「員工已具備足夠工作技能」占74.7％最高，其次為「進用有經驗員工替代員工訓練」占25.0％，「無法排出訓練時間」占16.7％居第三。

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