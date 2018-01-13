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美232鋼鐵國安調查 經濟部：影響難預測

2018-01-13 12:23中央社 台北13日電

美國對進口特定鋼鐵產品是否影響國安進行232條款的調查已完成，美國總統川普有90天，就任何可能行動做決定。經濟部表示，即使認定威脅國安，採取的手段也並非侷限貿易行為，影響如何目前殊難預測。

美國商務部11日表示，已完成「232條款」（Section 232）調查針對進口特定鋼鐵產品是否對美國國家安全構成威脅，並將調查報告呈交給總統川普。

路透社報導，商務部發表的聲明沒有說明調查結果，但表示川普現在有90天，「就任何可能行動」做決定。這項調查可能導致廣泛關稅調整或實施進口配額。

經濟部國際貿易局今天發表新聞稿指出，美國政府認為健全鋼鐵產業跟國家安全息息相關，但是其他國家提供的政府補貼以及不公平貿易行為導致鋼鐵產能過剩，即使美國已經採取超過150個反傾銷與平衡稅令，美國內鋼鐵業仍然出現就業率下降、投資減緩及營收衰退等現象。

根據外電報導，雖然美國對進口鋼鐵產品課徵反傾銷稅和反補貼稅，2016年曾經讓進口一度下滑，但根據美國鋼鐵協會（American Iron and Steel Institute）統計，2017年鋼鐵進口增加15.5%。

貿易局表示，232調查案主要是針對全球產品對於美國國家安全是否造成威脅，2001年全球鐵礦砂跟半成鋼產品雖然也被調查，但最後認定對國家安全並未造成威脅；1989年對於石油及原油產品調查，雖然認定威脅國安，但是最後採取的措施為降低能源脆弱性等抽象建議；本次調查結果影響如何，目前「殊難預測」。

貿易局指出，美國現在開啟的232調查，為1980年以來第15案，過去僅有9案公布調查報告，4案被認定對美國國家安全造成威脅，不過對台灣產業都沒有造成實質性影響。

台灣鋼鐵公會表示，台灣現在已經有14項出口鋼品被美課徵反傾銷稅，如果美國政府另外採取限制進口等措施，對台灣鋼鐵出口美國無疑是「雪上加霜」。

美國總統川普依據貿易擴張法第232條，於106年4月20日簽署「鋼鐵進口與國家安全威脅」備忘錄，要求商務部啟動鋼鐵進口調查，商務部長應於調查展開後的270天內向總統提交報告，如果商務部長認為確有威脅國家安全，並須提交建議採行的措施，總統可採行的措施包括關稅、配額等或其他非貿易措施。

鋼鐵反傾銷稅川普
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