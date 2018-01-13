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淘寶遭美點名惡名市場 阿里反訴成中美「政治犧牲品」

2018-01-13 11:52聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

美國貿易代表署（USTR）於美國當地時間12日發佈「惡名市場」黑名單，今年點名淘寶等24個網上市場及15個實體市場，將依據《美國特別301報告》，對涉及知識產權保護引發貿易爭端，進行經濟制裁。

被點名「惡名市場」，阿里巴巴平台治理部今日發表公開聲明指，「基於貿易保護主義抬頭，阿里巴巴再次成為美國高度政治化環境下的犧牲品。」

阿里控訴，美國「惡名市場」名單僅針對非美國家，「實際上，它已不是關乎知識產權保護，而是實現美國政府貿易政策目標的工具」。

美國每年都會在4月底公布《特别301報告》，而在年初鎖定知識產權保護，確定「惡名市場」名單。中國企業不但每年都上榜，而且上榜名單最多。

過去阿里曾被USTR指控賣假貨，不過，今年大力反擊，阿里巴巴集團總裁白求恩（Michael Evans）今日發表聲明指出，過去一年阿里聯手品牌主動下架侵權品，截至2017年8月底，被阿里巴巴主動刪除的侵權商品連結數目，為品牌持有人提出的投訴數目之28倍，當中有98%被主動刪除的商品，是未有進行過任何交易的。

而從2016年9月至2017年8月，在阿里巴巴知識產權平台上註冊的用戶數字按年增長了11%，而要求貨品下架的投訴數量，則同期減少了25%。

阿里巴巴強調，針對知識產權保護流程和措施的改善，包括實施24小時下架，並與全球知名品牌建立了「阿里巴巴打假聯盟」，參與的品牌數目增至30個。

白求恩強調，今天USTR所做的決定，是對阿里巴巴所付出的努力視而不見，與保護知識產權更是背道而馳。他說，「USTR所發佈的惡名市場名單，背後的驅動力早已偏離這個初衷，惡名市場這把利器也隨之失去鋒芒。」

阿里巴巴集團總裁白求恩（Michael Evans）今日發表聲明指出，阿里巴巴被...
阿里巴巴集團總裁白求恩（Michael Evans）今日發表聲明指出，阿里巴巴被列名惡名市場，是成了中美高度政治化環境下的犧牲品。取自阿里足跡
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阿里巴巴今日反擊USTR，指過去一年阿里聯手品牌主動下架侵權品成效有目共睹。取自...
阿里巴巴今日反擊USTR，指過去一年阿里聯手品牌主動下架侵權品成效有目共睹。取自阿里足跡
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阿里巴巴集團知識產權
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