淘寶遭美點名惡名市場 阿里反訴成中美「政治犧牲品」

2018-01-13 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



美國貿易代表署（USTR）於美國當地時間12日發佈「惡名市場」黑名單，今年點名淘寶等24個網上市場及15個實體市場，將依據《美國特別301報告》，對涉及知識產權保護引發貿易爭端，進行經濟制裁。

被點名「惡名市場」，阿里巴巴平台治理部今日發表公開聲明指，「基於貿易保護主義抬頭，阿里巴巴再次成為美國高度政治化環境下的犧牲品。」

阿里控訴，美國「惡名市場」名單僅針對非美國家，「實際上，它已不是關乎知識產權保護，而是實現美國政府貿易政策目標的工具」。

美國每年都會在4月底公布《特别301報告》，而在年初鎖定知識產權保護，確定「惡名市場」名單。中國企業不但每年都上榜，而且上榜名單最多。

過去阿里曾被USTR指控賣假貨，不過，今年大力反擊，阿里巴巴集團總裁白求恩（Michael Evans）今日發表聲明指出，過去一年阿里聯手品牌主動下架侵權品，截至2017年8月底，被阿里巴巴主動刪除的侵權商品連結數目，為品牌持有人提出的投訴數目之28倍，當中有98%被主動刪除的商品，是未有進行過任何交易的。

而從2016年9月至2017年8月，在阿里巴巴知識產權平台上註冊的用戶數字按年增長了11%，而要求貨品下架的投訴數量，則同期減少了25%。

阿里巴巴強調，針對知識產權保護流程和措施的改善，包括實施24小時下架，並與全球知名品牌建立了「阿里巴巴打假聯盟」，參與的品牌數目增至30個。