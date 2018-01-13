伏流水解旱 高雄供水缺口有解

2018-01-13 10:00 中央社 台北13日電



面對極端氣候挑戰，以及汛期豪雨造成水源濁度飆高無法取用的問題，台水公司在高屏溪陸續推動伏流水工程，若加上水利署建置系統，預計民國110年可供高雄地區每日60萬噸用水。

台灣自來水公司董事長郭俊銘接受中央社專訪指出，台灣年平均雨量可達2500毫米，但受到地形影響，其中82%直接經由河川流入大海，「完全無法利用」，使台灣成為世界第19大缺水國。

「要如何把這些看得到用不到的水想辦法拿來用，是我們未來要努力的方向」，郭俊銘說，初步有兩個大計畫，包括取伏流水及系統性調度，其中伏流水工程規模最大地區在高屏溪，先前已進行實驗性計畫，在104年完成竹寮及翁公園伏流水工程，工程經費約新台幣5.5億元，在汛期高濁度時可增加供應高雄地區原水量每日約20萬噸。

高雄長期面臨水資源匱乏問題，台水公司平均每日取用高屏溪的水源就高達100萬噸。郭俊銘指出，高屏溪上游沒有大型水庫，供水通常依賴常流水，但因為高屏溪河床砂石層較厚，在不透水層之上的砂石層可能深達幾十公尺，其中就含有伏流水，「也是屬於地面水之一」。

郭俊銘拿出手機，找出照片細細說明管線鋪設方式，首先在預定取水管道以直徑皆約1到2公分碎石平舖1到2公尺厚，設置多孔性水管後，再以同樣的碎石掩蓋管線，並在上方放上1、2公尺厚的砂石袋，形成天然的過濾層。

「這些水比處理過的自來水還清澈」，郭俊銘表示，去年取出的伏流水經測試，濁度都達到0.5NTU（濁度單位）。根據飲用水管理條例，物理性標準中的濁度最大限值為2NTU。

郭俊銘表示，高屏溪除原有的20萬噸伏流水系統外，台水正在推動大泉伏流水工程，預定109年完成，同時配合前瞻計畫推動溪埔伏流水工程，預定110年完成，最大供水量各約能達15萬噸，加上水利署目前正在試?的10萬噸系統，共可提供高雄地區每日60萬噸用水。

除高屏溪外，台水目前配合前瞻計畫推動的伏流水工程還包括彰雲地區的濁水溪及台東利嘉溪，完工後各能為當地增加供應每日3萬噸用水，有助高濁度期間的供水穩定。

前瞻計畫在苗栗規劃有後龍溪及通霄溪伏流水工程，後龍溪公共給水最大可達每日1萬噸，灌溉給水最大每日3萬噸，通霄溪灌溉給水最大可達每日0.3萬噸，將由經濟部水利署負責建置。