智慧水表抓漏水 用水大戶優先裝設

2018-01-13 10:00 中央社 台北13日電



全台自來水漏水問題嚴重，台水成立大數據團隊，以科學方式抓漏，並與產學合作試辦智慧水表，從今年起6年內，優先對千度以上大用戶及新建大樓，裝設約6700只智慧水表。

全台一年自來水至少漏水6億2000萬噸，行政院長賴清德去年11月提出解決「缺水」方案，要求全國平均漏水率從105年的16%，至120年要降為10%，開源比較困難的南部地區，則要提前至111年達到10%的目標。

面對這項艱鉅任務，台灣自來水股份有限公司董事長郭俊銘接受中央社專訪表示，近2年除盈餘及售水總量創新高外，漏水率也創新低，到106年底為止，漏水率已降至15.49%，較105年的16.16%減少0.67個百分點，「比平均減少0.4至0.5個百分點速度加快很多」。

行政院喊出120年漏水率達10%以下目標，台水規劃在112年至120年參考現行計畫執行經驗，投入新台幣630億元經費力求達標，但郭俊銘也坦言，這並不容易，「40%要降到30%很快，30%降到20%稍微難一點，要再降到10%、甚至10%以下，那就很難了」。

為了更精進抓漏，郭俊銘透露，台水先前引進以色列公司TAKADU的大數據分析系統進行小規模測試，藉由提供流量數據的方式，請TAKADU協助分析出可能漏水的區域，台水再實地查核，最後約找到9個漏水處。

同時，台水也試著自己寫程式，「用自己的方法去撈」，郭俊銘笑說，最後抓出來的結果與TAKADU分析結果相同，「表示已接近他們的技術」；台水去年成立大數據團隊，未來將利用各縣市的流量計及水壓計，更嚴密控制流量及水壓，利用更多數據找出漏水率較高的路段，優先更換管線。

為取得即時數據及推動用水管理智慧化，台水並已著手試辦設置智慧水表，郭俊銘說明，智慧水表的通訊模組多還是需以無線方式遠距傳輸，目前台水已與中興大學及遠東科技大學合作，研究開發無線傳輸系統，並將在台中科學園區周邊及北屯區進行測試。

他指出，工業區用水量大，區內雖設有儲水槽，但若能取得更即時精確的數據，有助避免缺水風險，並能提早規劃將來建設，是未來推廣智慧水表的優先對象；他表示，而透過數據分析，當然有助找尋漏水點，「譬如說我明明供水10萬噸，卻只收到7萬噸的水費，那就是漏水了」。

至於一般用戶的普及，郭俊銘坦言「當然比較不容易」，會先從小範圍開始試做，但可以先與建設公司合作，除新建案可事先設計相關線路設備外，智慧水表的自動讀表功能可避免人工抄表的人力成本與住戶安全及隱私疑慮，「費用可能才幾十萬，但智慧大樓的廣告效益就很大」。

他說，針對每月用水1000度以上大用戶及新建大樓用戶，今年預計建置1700只智慧水表，108至112年每年建置1000只，推動經費約新台幣1.27億元；集合式住宅則已在台中烏日及桃園中壢規劃4處新建案試辦。

郭俊銘表示，台灣在智慧水表的開發進度上，算是全世界前10名，加上台灣資通訊產業發達，具有優勢，已親自拜訪聯發科、研華科技等國內大廠，希望合作切入產業商機。