太陽能三團隊磨合 面臨四考驗

2018-01-13 02:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝佳雯



國內三大太陽能廠新日光、昱晶、昇陽科合併成為新公司，順利獲得政府注資。這家全台最大的太陽能廠還沒有完成合併案，四大挑戰已經等在前方。包括整併後的文化融合、市場處於供過於求、中國大陸大軍壓陣以及美國201反傾銷條款的潛在變數等嚴格考驗。

企業整併是全球趨勢，但整併過程往往也要面臨員工、營運據點、生產基地和企業文化的重整和融合，不僅裁員壓力會引起員工高度緊張，稍有不留意，還要面臨團隊出走、瞬間變成最了解自己的敵人。兩家公司合併尚且要磨合一陣子，三家企業要合作更加不易，特別是已經開始進行人力整併精簡，內部員工已經開始感受壓力。

太陽能市場近幾年歡少憂多，產業景氣始終不明朗，但在這幾年間，中國大陸政府大力扶植本土太陽能產業，從原料、電池、模組、系統到電廠都建立完整的供應鏈，加上政府補助的低成本優勢，大陸企業不僅能切入內需市場，還向海外揮軍與台廠競爭，台廠則面臨台灣推動再生能源的進度遲緩，內需打不開、外銷面對陸廠，腹背受敵。

更不要說近幾年來，美國太陽能產業為了抵制大陸業者低價進軍市場，美國國際貿易委員會（ITC）接連向中國與台灣祭出反傾銷稅率的懲罰條件，讓台廠疲於解釋、降低處罰。最近美國公司Suniva又向ITC提出「201條款」，可能對銷美的太陽能板加徵新關稅，再加上美國稅改、電力法規改變等，已經為美國太陽能市場帶來陰霾，全球太陽能產業同受其害。

由於整體太陽能市場烏雲仍多，目前也依舊處於供過於求的狀態，在這種情況下，三家業者近三年都是處於虧損狀態，即使未來整併、獲得政府注資，該如何讓「負負負」變成正數，在「台灣最大」的樂觀外表下仍有業界掩不住的憂慮。