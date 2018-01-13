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國發基金 注資太陽能大聯盟

2018-01-13 02:03經濟日報 記者謝佳雯／台北報導

新日光、昱晶及昇陽光電三家公司成立聯合再生能源公司，確定得到政府資金挹注，經營團...
新日光、昱晶及昇陽光電三家公司成立聯合再生能源公司，確定得到政府資金挹注，經營團隊昨天亮相，新日光董事長洪傳獻（右三）將擔任董事長，昱晶總經理潘文輝（右四）擔任總經理。 記者林俊良／攝影
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行政院國發基金已確定將投資新日光昱晶、昇陽光電合併後的「聯合再生能源公司」。新日光董事長洪傳獻昨（12）日表示，預定今年第3季完成合併，預估成立隔年即可獲利，五年後營收將達900億至1,000億元，其中有一半將來自太陽能電站系統業務。

新日光、昱晶和昇陽光電三家太陽能廠在2017年10月16日決定合併，以新日光為存續公司，隨後再更名為聯合再生能源，形成國內太陽能產業的大聯盟。新公司由洪傳獻擔任董事長，昱晶總經理潘文輝則為新公司執行長。潘文輝表示，這項計畫在三個月內就獲得政府認可並參與，顯示政府重視再生能源發展的未來，也是新公司的機會點。

經濟日報提供
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外界關注國發基金的投資金額和持股比率。洪傳獻表示，新公司預估需要50多億元資金，而國發基金與經濟部耀華玻璃會分別注資，兩個單位的持股比率不會超過最大民營股東台達電，會取得董事席次。不過實際投資金額要看股價變化。外界解讀，如果新公司的股價越高，政府的投資金額就會越多。

三家公司近期將召開董事會各自通過合併案，隨後召開股東臨時會，預計第3季中旬完成合併。最近各公司依然持續推動業務，包括新日光日前取得彰濱工業區內最大地面型模組系統訂單，規模達100MW（百萬瓦），昱晶則拿到中鋼屋頂行80MW的訂單。

太陽能產業新日光昱晶
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