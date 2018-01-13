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國發基金 投資太陽能大聯盟

2018-01-13 00:06聯合報 記者潘姿羽／台北報導

國發基金投資新日光、昱晶及昇陽光電等三家公司成立太陽能大聯盟成案，經營團隊昨天亮...
國發基金投資新日光、昱晶及昇陽光電等三家公司成立太陽能大聯盟成案，經營團隊昨天亮相，新日光董事長洪傳獻（右三）將擔任聯合再生能源董事長，昱晶總經理潘文輝（右四）擔任聯合再生能源總經理。記者林俊良／攝影
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產業創新轉型基金第二案出爐，國發基金昨天宣布通過參與投資太陽能大聯盟，投資持股比率以不超過民間最大股東為原則，並要求合併後存續公司應辦理公開募資，由政府協力、民間主導進行產業轉型。

新日光昱晶及昇陽光電等三家太陽能廠商去年十月宣布合組太陽能大聯盟，並以新日光作為存續公司，原規劃私募現金增資四十五億元，其中申請國發基金產業創新轉型基金參與投資廿二億元、耀華玻璃廿三億元。

不過，此案審議期間，委員考量若按此金額投資，耀華玻璃、國發基金將成為第一與第二大股東，但政府不應擔任主導性投資人，公司運作、技術、品牌經營等仍須交由民間專業經營，此看法迅速取得共識，十一日管理會通過以投資持股比率不超過民間最大股東為原則。

三家公司預計於今年第三季合併，國發基金將待合併完成、董事會訂定私募增資每股價格後，參與投資並成為具有影響力的股東，屆時才能確定最後投資金額，重點是持股比率將不大於最大股東，據了解，台達電將成合併後的最大股東。

國發基金副執行秘書蘇來守強調，政府基於政策支持而參與投資，但對於產業轉型升級，民間資金也要一起參與，因此管理會一併要求公司辦理公開募資，希望原股東也能去募集民間資金，共同協力推動轉型。

此外，國發基金將與經濟部耀華玻璃管理委員會共同取得相當董事席次，除了增加投資影響力之外，也可以進行財務監督管理工作，確保公司營運方向符合政府綠能產業政策。

國發基金與耀華玻璃依法有權依持股比率取得相當董監事席位，不過據了解，此案審議期間，委員要求國發基金與耀華玻璃能夠更積極取得有「一定影響力」的席次。

蘇來守回應，國發基金是前幾大股東，且國發基金投資原因並非著眼於這三家公司，而是整個太陽能產業的轉型升級，因此會透過取得一定董事席次，確認新公司確實朝原先轉型規劃前進。

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