國發基金 投資太陽能大聯盟

2018-01-13 00:06 聯合報 記者 聯合報 記者 潘姿羽 ／台北報導



國發基金投資新日光、昱晶及昇陽光電等三家公司成立太陽能大聯盟成案，經營團隊昨天亮相，新日光董事長洪傳獻（右三）將擔任聯合再生能源董事長，昱晶總經理潘文輝（右四）擔任聯合再生能源總經理。記者林俊良／攝影 分享 facebook 產業創新轉型基金第二案出爐，國發基金昨天宣布通過參與投資太陽能大聯盟，投資持股比率以不超過民間最大股東為原則，並要求合併後存續公司應辦理公開募資，由政府協力、民間主導進行產業轉型。

新日光、昱晶及昇陽光電等三家太陽能廠商去年十月宣布合組太陽能大聯盟，並以新日光作為存續公司，原規劃私募現金增資四十五億元，其中申請國發基金產業創新轉型基金參與投資廿二億元、耀華玻璃廿三億元。

不過，此案審議期間，委員考量若按此金額投資，耀華玻璃、國發基金將成為第一與第二大股東，但政府不應擔任主導性投資人，公司運作、技術、品牌經營等仍須交由民間專業經營，此看法迅速取得共識，十一日管理會通過以投資持股比率不超過民間最大股東為原則。

三家公司預計於今年第三季合併，國發基金將待合併完成、董事會訂定私募增資每股價格後，參與投資並成為具有影響力的股東，屆時才能確定最後投資金額，重點是持股比率將不大於最大股東，據了解，台達電將成合併後的最大股東。

國發基金副執行秘書蘇來守強調，政府基於政策支持而參與投資，但對於產業轉型升級，民間資金也要一起參與，因此管理會一併要求公司辦理公開募資，希望原股東也能去募集民間資金，共同協力推動轉型。

此外，國發基金將與經濟部耀華玻璃管理委員會共同取得相當董事席次，除了增加投資影響力之外，也可以進行財務監督管理工作，確保公司營運方向符合政府綠能產業政策。

國發基金與耀華玻璃依法有權依持股比率取得相當董監事席位，不過據了解，此案審議期間，委員要求國發基金與耀華玻璃能夠更積極取得有「一定影響力」的席次。

蘇來守回應，國發基金是前幾大股東，且國發基金投資原因並非著眼於這三家公司，而是整個太陽能產業的轉型升級，因此會透過取得一定董事席次，確認新公司確實朝原先轉型規劃前進。