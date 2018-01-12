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聯廣重啟上市承銷 不排除農曆年後送件

2018-01-12 18:54經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

聯廣傳播（8497）今（12）日表示，考量農曆春節休市等因素，送件時程不排除於農曆年後。

聯廣日前舉行上市前競價拍賣，卻因未達競價拍賣的承銷數量，意外流標，原預計於本周重啟上市承銷程序；但聯廣今表示，有關上市承銷作業，本周經與承銷商溝通後，綜合考量市場及農曆春節休市等因素，送件時程不排除於農曆年後。

聯廣傳播今（12）日表示，考量農曆春節休市等因素，送件時程不排除於農曆年後。圖為...
聯廣傳播今（12）日表示，考量農曆春節休市等因素，送件時程不排除於農曆年後。圖為聯廣集團董事長余湘（左三）與達勝資本董事長暨聯廣傳播董事郭冠群（左四）2016年出席聯廣興櫃前業績發表會。聯合報系資料照／記者何秀玲攝影
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