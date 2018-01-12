匯豐預測台灣今明GDP 2.3％ 四小龍最低

2018-01-12 15:03 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



匯豐對台灣今、明兩年GDP成長率預測值都是2.3%，對香港、新加坡及南韓今、明兩年GDP預測值都在2.5到2.7%之間，台灣是4個市場最低。（示意圖） 聯合報系資料照 分享 facebook

匯豐私人銀行今天 (12日)發布預測，在中國和印度穩健成長帶動下，亞洲(日本以外)今、2018年和明年GDP成長預測，將分別達到6.0%和6.2%，遠高於全球GDP平均值2.9%。

匯豐私人銀行投資策略及諮詢業務亞洲區主管范卓雲表示，預期中國、印皮兩個亞洲大國，從現在起至2060年，對全球GDP成長的貢獻「將達一半」以上，尤其中國大陸的結構轉型，可望成為亞洲經濟成長和投資信心的穩定力量。記者孫中英／攝影。 分享 facebook 匯豐私人銀行投資策略及諮詢業務亞洲區主管范卓雲表示，預期中國、印皮兩個亞洲大國，從現在起至2060年，對全球GDP成長的貢獻「將達一半」以上，尤其中國大陸的結構轉型，可望成為亞洲經濟成長和投資信

心的穩定力量。

匯豐私人銀行預測，今年中國國內生產總值成長，將保持在6.7%，明年將上升到6.9%，中國工業升級將為機電設備帶來強勁需求，刺激日本、南韓、台灣經濟成長及亞洲區內的貿易。匯豐對台灣今、明兩年GDP成長率預測值都是2.3%，對香港、新加坡及南韓今、明兩年GDP預測值都在2.5到2.7%之間，台灣是4個市場最低。范卓雲表示，去年台灣經濟表現主要靠「出口」拉動，今年情況則是「維持平穩」。

至於今年投資策略，范卓雲表示，經過2017年強勁反彈後，很多投資者擔心股市估值已過高，但匯豐認為股票指數屢創新高並非保持觀望理由，預期今年「股票牛市」仍會持續，全球股市今年表現，將較債市更為出色。

范卓雲表示，包括「全球股票、美元企業債券、新興市場主要貨幣債券」等，都可持偏高比重配置，並建議投資人「聚焦亞洲」，以掌握區域內的周期復甦和結構增長機會；她說，匯豐私人銀行股票投資組合最看好亞洲(不包括日本)，並對中國、印度、新加坡、南韓等市場，採偏高比重配置。