泰國薪資變動不大 勞工仍愛來台工作

2018-01-12 15:03 中央社 曼谷12日專電



根據泰國勞工部統計，合法輸出的7萬多名勞工中，前往台灣和南韓的最多。（示意圖） 聯合報系資料照 分享 facebook

網路流傳，有在台灣工作的泰籍勞工因薪資偏低，約滿後想回泰國，引起網友討論。根據泰國官方資料，申請赴台的勞工數字變動不大，泰國的基本薪資也未有太大變動。

泰國勞工部近期討論基本工資調整案，目前最高每日基本工資為310泰銖（約新台幣305元），部分地區仍是300泰銖。泰人赴海外工作薪資就高出許多，部分國家每小時甚至可達300泰銖。

根據泰國勞工部統計，合法輸出的7萬多名勞工中，前往台灣和南韓的最多，近3年申請赴台的泰國勞工維持在2萬3500人以上，去年約減少一成左右。

曾在台灣工作13年的泰國民眾Kampanat接受中央社訪問表示，到台灣工作很習慣，若不是家庭因素，會繼續留在台灣工作。他在高雄、台南和彰化等工廠待過，會配合加班，平均月薪都超過新台幣2萬元，比在泰國的待遇好太多了。他的朋友也在台灣，有機會還會想去台灣。

Kampanat指出，也有朋友到韓國或沙烏地阿拉伯工作，工資雖更高，但不適應的居多，他不會想去韓國。

Kampanat現在在曼谷擔任保全，每天工作12小時，月薪1萬5000泰銖，扣除在曼谷的生活支出，相對收入減少，台灣的待遇還是比較好。

另一名曾經在台灣工作的Dang返回泰國後，以手推車販賣現切水果，每月收入達4萬餘泰銖，但每天得工作15個小時。他覺得在台灣工作是很不錯的經驗，收入也不差。

泰國正在推動4.0產業升級、東部經濟走廊計畫及多項重大交通建設工程，勞工需求確實增加，但基本工資沒有太大變動，若無特殊專長，在泰國國內爭取更高薪資仍有一定的難度。