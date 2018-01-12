韓Hydis關廠爭議 元太：積極尋求和解

2018-01-12 14:31 中央社 台北12日電



台灣聲援Hydis工人連線今天到位於重慶南路的永豐餘總部，就Hydis關廠、解僱員工進行抗爭，聲援南韓Hydis員工。 聯合報系資料照 分享 facebook

針對台灣聲援韓國Hydis工人陣線到永豐餘大樓抗議，永豐餘旗下元太科技表示，轉投資韓國Hydis與員工已就關廠、解僱積極尋求和解，台灣勞工團體抗爭與事實有落差。

台灣聲援Hydis工人連線今天到位於重慶南路的永豐餘總部，就Hydis關廠、解僱員工進行抗爭，聲援南韓Hydis員工。

電子紙龍頭元太科技指出，轉投資南韓Hydis為低世代的3.5代廠，早已沒有市場競爭力，即便有廣視角面板技術專利，提供獲利來源，但在3.5代廠缺乏競爭力的情況下，多年來已出現大幅虧損，所以被迫關廠。

元太解釋，針對2015年Hydis關廠解僱事件，Hydis公司及Hydis勞工，正由南韓高等民事法院協助進行調解程序，勞資雙方均相當有誠意協商補償及和解方案，期能讓事件儘快落幕。Hydis員工已未再就撤銷關廠、撤回解僱進行抗爭，積極往和解方向努力，但台灣勞團卻還在為Hydis勞工抗爭。

另外，元太說，韓國法院針對Hydis工會會長李相穆在公開場合散播不實指控，目前高院刑事庭及地院民事庭已分別做出決定，判決李相穆散播不實傳聞，涉及名譽毀損有期徒刑6個月，及罰金400萬韓元（約當新台幣12萬元）；民事庭判決賠償3千萬韓元（約當新台幣90萬元）。Hydis公司及其經營團隊對於韓國法院的判決結果予以尊重。

關於Hydis關廠事件，元太指出，2015年3月底Hydis公司關廠的決定與行動，均依照韓國當地法規所執行，在2015年7月韓國京畿道勞資關係委員會已裁決駁回Hydis工會所提不當解僱訴訟的訴願，作出對Hydis公司有利的行政裁決。

元太強調，2015年11月韓國中央勞資委員會也與京畿道勞資委判決一致，確認Hydis公司無不當解僱情事。2017年8月行政法院再次確認中央勞資委決定，Hydis公司無不當解僱情事，並駁回工會上訴。