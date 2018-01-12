經長：春節油價不凍漲

2018-01-12 03:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高詩琴 ／台北報導



農曆春節將近，以往經濟部有慣例，若條件可行之下，春節時凍漲國內油價、桶裝瓦斯與天然氣價，形同發全民紅包。經濟部長沈榮津昨（11）日指出，評估天然氣、瓦斯價2月凍漲，至於油價因是浮動公式來調整，所以不會再凍漲。

沈榮津說，油價是採浮動公式來調整價格，都已經浮動了，「若再去扭曲會亂掉」。